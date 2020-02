Valga vallas võeti Keskerakond võimult maha

Reformierakondlasest Valga vallavanem Margus Lepik aga erakorralisel istungil säilitas oma ameti. Hääletused näitavad, et senine Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon on Valgas töö lõpetanud, kuid ka uue võimuliidu moodustamine pole veel kindel.

Keskerakondlaste mahavõtmiseks kogunes 14 häält 27, kuid kas need 14 ehk napp enamus tähendavad Valgas kui Kagu-Eesti suurimas vallas ka uue võimuliidu teket, pole veel selge. Reformierakonna, sotside ja Isamaa läbirääkimised on alles pooleli.

"Uus koalitsioon pole täna veel sündinud. See on kava, see on plaan kolme partneriga seda koalitsiooni luua, aga läbirääkimised on poole peal ja meil pole lõplikke kokkuleppeid," ütles erakonda Isamaa kuuluv Valga vallavolikogu liige Kaupo Kutsar.

Valga vallavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Kaupo Kutsari sõnul on nende fraktsiooni jaoks on oluline avatud valitsemine, et sisulised küsimused tuleksid volikokku arutusele. .

Üks oluline juhtimismuudatus tehti volikogus ära ehk vallavalitsuse liikmete arv väheneb viieni ja edaspidi saab vallal olema senise nelja asevallavanema asemel kaks. Nimedes pole uus võimuliit suutnud veel kokku leppida.

Valga vallavanem, Keskerakonda kuuluv Margus Lepik ütles: "Me oleme sellega nõus olnud ja eks nüüd tuleb vastavalt sellele ka tegutseda ja uutel alustel eesmärgid paika panna. Millised need konkreetselt on, näitab lähiaeg.

Keskerakonnal on Valga volikogus küll enim kohti, kuid üksinda valitsemiseks neist ei piisa.

Keskerakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme ütles, et kui tulevase võimuliidu läbirääkimised võivad luhtuda, siis nad on valmis läbi rääkima. "Vastasel korral jääme me tõesti opositsiooni."

Valga suurvalla ülesehitamine on näidanud, kui keeruline on teha otsuseid nii, et linlased ja pisemate külade rahvas hoomaks ühe valla tunnet, ühist arengut. Ja volikogu on muutunud tugevamaks ning selle liikmed soovivad juhtimises senisest rohkem tegijad olla.