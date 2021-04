Valga volikogu avaldas vallavanem Ester Karusele umbusaldust

Valga poliittüli jõudis esmaspäeval uude etappi, kui volikogu esimees Alar Nääme otsustas pool tundi enne istungi algust tema, vallavanema ja vallavalitsuse liikmete umbusaldamiseks kokku kutsutud volikogu istungi terviseameti juhistele viidates ära jätta. Opositsioon ehk volikogu enamus oli aga kohal ja valis Valga valda juhtima uued inimesed. Senised vallajuhid istungil ei osalenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamuse moodustanud opositsioonilised volikogu liikmed avaldasid umbusaldust vallavanem Ester Karusele, volikogu esimehele Alar Näämele, asevallavanem Toomas Petersonile, asevallavanem Mati Kikkasele ja vallavalitsuse liikmele Madis Grossile. Nende ametist vabastamise poolt oli 14 volikogu liiget.

Volikogu valis enda uueks esimeheks reformierakondlase Lauri Drubinši ja vallavanemaks Monika Rogenbaumi, mõlemad 14 poolthäälega.

"14 volikogu liiget oli kohal, istung oli volikogu esimehe poolt kokku kutsutud. See oli umbusalduse päevakorrapunktide jaoks üldse viimane päev, et istungit korraldada. Ja meie töökord ju näeb ka ette, et kui volikogu esimees kohale ei tule, siis aseesimees juhib edasi. Ja nii see täpselt ka oli," selgitas Drubinš.

"Meil on rahandusministeeriumist kaks kirja, justiitsministeeriumist kiri - kõik need kinnitavad, et volikogu istungit edasi lükata pole võimalik. Tuleb lihtsalt leida lahendus, kuidas istungit turvaliselt läbi viia," rääkis Rogenbaum.

Keskerakonda esindav volikogu aseesimees Allain Karuse ütles, et nende pool esmaspäevaseid otsuseid ei tunnista.

"Ei, me kindlasti ei aktsepteeri seda otsust. See on tehtud kõiki seadusi eirates, terviseameti juhiseid eirates. See ei ole pädev," kommenteeris Karuse.

Volikogu enamus aga leiab, et otsused on pädevad ja uued juhid alustavad tööd.

Umbusaldust avaldati valla senisele juhtkonnale põhjusel, et poliitiline tasakaal volikogus on muutunud.

Vallavanema ja volikogu esimehe valimise järel kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur, seejärel toimus uute liikmete ametisse nimetamine.

Ühe asevallavanemana hakkab ehituse, planeerimise, valla arengu, teede ja tänavate, hoolduse ja haljastusega seotud valdkonna eest vastutama Enno Kase. Teise asevallavanemana asub sotsiaal-, haridus- ja kultuuri valdkonda juhtima Meeli Tuubel. Samuti kinnitati uue vallavalitsuse liikmeteks Põim Kama ja Kalev Laul.