Trump: koroonaviiruse surmajuhtude arv USA-s tipneb kahe nädala pärast

Valgest Majast antud pressikonverentsil ütles Trump, et pikendab seoses tervishoiuametnike prognoosidega valitsuse sotsiaalse distantseerimise nõudeid 30. aprillini.

"Mudeldamine näitab, et surmajuhtude tipp saabub tõenäoliselt kahe nädala pärast," sõnas ta. "Seetõttu pikendame leviku pidurdamiseks oma suuniseid 30. aprillini."

Trump lisas Roosiaias peetud pressikonverentsil, et riik on jõudsalt taastumas 1. juuniks, nihutades sellega oma varasemat sarnast tähtaega lihavõttepühadelt kaugemasse tulevikku.

Trump ütles eelmisel nädalal, et loodab riigi "taasavada" lihavõteteks.

Üleriigiliselt soovitatakse vanainimestel ja varasemate haigusnähtudega inimestel kodus püsida ning vältida kontakti kaaskodanikega. Samuti soovitavad võimud vältida ameeriklastel suuremaid kogunemisi, töötada selle asemel kodudest ning hoiduda minemast baaridesse ja restoranidesse.

Ekspert: USA-s võib viirusesse nakatuda miljoneid ja surra üle 100 000

USA administratsiooni kõige suurem nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci hoiatas pühapäeval, et riigis võib uude koroonaviirusesse nakatuda miljoneid inimesi ja surra üle 100 000 inimese.

Fauci pidas varasemaid prognoose miljonist või enamast surmast ülepaisutatuks, märkides, et nakatunuid võib tulla miljoneid, ent surmajuhtude arv jääb ilmselt 100 000 kuni 200 000 vahele.

"Ma ei taha, et mu sõnu võetakse tõe pähe... tegemist on sedavõrd liikuva märklauaga, et siin võib kergesti eksida ja sellega inimesi eksitada," sõnas Fauci, keda paljud ameeriklased peavad usaldusväärseks hääleks koroonaviiruse kriisis.

Üleüldise pinge kasvu, ebakindluse ja kurnatuse olukorras süüdistas esindajatekoja spiiker, California osariigi demokraat Nancy Pelosi otsesõnu president Donald Trumpi. "Tema eitus alguses tõi kaasa surma," ütles Pelosi uudistekanalile CNN. "Ärge rapsige, kui inimesed surevad, härra president."

Ühendriike aastail 2018 kuni 2019 tabanud gripilaine nõudis kokku 34 000 inimelu.

"Niiviisi pandeemiad toimivad ning seetõttu oleme me kõik sügavas mures ning seepärast oleme me lokku ka löönud," ütles Valge Maja rakkerühma koordinaator doktor Deborah Birx pühapäeval telekanalile NBC.

Ühendriikides on pühapäevase seisuga kinnitust leidnud ligi 139 000 inimese nakatumine, viirus on nõudnud 2438 inimelu.

New Yorgi osariik ületas tuhande koroonaviirusse surnud inimese piiri

New Yorgi osariik ületas pühapäeval sünge verstaposti, kui koroonaviirusse surnute arv jõudis vähem kui kuu ajaga pärast esimest tuvastatud nakatusjuhtumit üle tuhande.

Osariigi esimene teadaolev nakkusjuhtum avastati 1. märtsil tervishoiutöötajal, kes naasis hiljuti Iraanist. Kaks päeva hiljem tuvastasid meedikud osariigis teise nakkusjuhtumi, New Rochelle'i piirkonnas elava advokaadi.

Kuberner Andrew Cuomo oli 10. märtsiks kuulutanud New Rochelle'i karantiinialaks, kus suleti koolid ja pühamud. Samal päeval registreeriti New Yorgi linnastus esimene surmajuhtum.

Kaks päeva hiljem oli osariik kuulutanud välja enam kui 500-inimesega kogunemiste keelu, mis sundis Broadway teatreid oma uksed sulgema.

New Yorgi meer Bill De Blasio sulges linna koolid 15. märtsil.

Osariik kehtestas täiendavaid piiranguid 20. märtsil, kui Cuomo tegi korralduse kõigil niiöelda mittevajalikel töötajatel jääda kodudesse, keelustas igasugused kogunemised ning määras, et inimestel tuleb teistega hoida pikivahet vähemalt kaks meetrit.

New Yorgi tuletõrjeülem Daniel Nigro ütles pühapäeval, et viimased viis päeva on olnud nende ajaloo kõige töörohkemad.

"See on pretsedenditu," ütles de Blasio. "Me pole eales näinud, et meie EMS-süsteem (häirekeskused) saaks sedavõrd palju kõnesid - mitte kunagi."

De Blasio sõnul kavandab linn muudatusi personali ümberpaigutamisega nii, et kiirabibrigaadidel oleks võimalik nõudlusega sammu pidada.

Eeldatavalt läheb veel kaks-kolm nädalat aega, kuni linnas jõuab pandeemia tipp kätte, ütles de Blasio ja märkis, et on palunud USA armeel saata neile appi arste, õdesid ja muud meditsiinilist personali.

Cuomo ütles pühapäeval, et neile on end vabatahtlikena üles andnud enam kui 76 000 tervishoiutöötajat, neist paljud hiljuti pensionile läinud inimesed.

Esmaspäeval peaks New Yorgis silduma USNS Comfort, mereväe haiglalaev 1000 voodikoha ja 12 operatsioonisaaliga ning täisvalmiduses meditsiinilise personaliga. Laeva ülesandeks on hoolitseda kõigi muude patsientide eest, kes ei ole seotud koroonaviirusega.

Manhattani keskparki ehitatakse teisipäeval 68-kohaline kristliku heategevusorganisatsiooni Samaritan's Purse välihaigla. Sarnase välihaigla püstitas ühendus ka Itaaliasse sealse kriisiolukorra abistamiseks.