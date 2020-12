Reisikeeldu rikkunud USA tippametnik läheb pensionile

Sel nädalal sattus Birx meedia tähelepanu keskpunkti, kui ilmus uudis tema reisimisest tänupühade ajal. USA ametnikud kutsusid sel ajal inimesi koju jääma.

Sel teisipäeval ütles Birx, et tegemist on olnud tema perele väga raske ajaga.

"Pean ütlema, et see kogemus on olnud üsnagi rõhuv. Ma arvan, et see mida eelmisel nädalal minu perega tehti, pole aus. Mu tütar pole kümme kuud majast lahkunud, samamoodi on mu vanemad olnud isoleeritud," sõnas Birx.

Valge Maja koroonaviiruse vastase võitluse reageerimise koordinaatorina kutsus Birx inimesi valvsaks jääma ja piirduma pidustustega lähimas leibkonnas.

Tänupüha järgsel päeval sõitis Birx oma puhkekoju Delaware`i osariiki Fenwicki saarele, kus temaga liitusid abikaasa, tütar, väimees ja lapselapsed.

Birx väitis, et reisi eesmärk oli kinnistu valmistamine talveks, mitte tänupüha, ja et kõik kohalviibijad olid osa tema vahetust leibkonnast. Siiski tunnistas Birx, et mitmed pereliikmed elavad erinevates kodudes.

Georgetowni ülikooli õigusteaduskonna rahvatervise eksperdi Lawrence Gostini sõnul Birxi tegevus vähendab ametnike usaldusväärsust.

"Koroonaviiruse vastase töörühma liikmete jaoks on erakordselt oluline jälgida oma käitumist. Me kaotame usu oma ametnikesse, kui nad ütlevad, et olemas on reeglid ja siis ise neid ei järgi," teatas Gostin.

Valge Maja koroonaviiruse töörühma juht Mike Pence polnud kommentaaride kättesaamiseks saadaval.

Birx sõnas, et soovib tulevasele Bideni administratsioonile edu ja proovib abiks olla igas rollis ja siis pensionile jääda. Tema täpne tagasiastumise kuupäev pole selge.

Deborah Birx töötas USA föderaalvalitsuses 1980. aastast.