ERR Washingtonis: USA-st on saamas koroonaviiruse epitsenter

USA on muutumas koroonaviiruse epitsentriks, sest riigis on nakatunud juba pea 200 000 inimest ning surnud on 4000. Eksperdid arvavad, et need arvud on veel väiksed selle kõrval, mida võib oodata paari nädala pärast.

Valge Maja kinnitusel võib koroonaviirusesse nakatuda miljoneid ameeriklasi ja surmade arv tõusta lausa 200 000-ni. Seda isegi siis, kui praeguste piirangutega jätkatakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me kaotame nüüd tõenäoliselt rohkem inimesi, kui kaotatakse maailmasõdades. Need tulevad väga-väga rasked paar nädalat," ütles president Donald Trump.

"Ükskõik, kui kainestav see number ka poleks, siis peame selleks valmis olema. Kas see saab olema nii kõrge? Ma loodan, et mitte, ja arvan, et kui üritame nakkuseid vähendada, siis muutub aina vähetõenäolisemaks, et jõuame selle numbrini," rääkis Valge Maja koroonaviiruse töörühma ekspert Anthony Fauci.

Kõige hullem on olukord endiselt New Yorgi osariigis, kus mitu haiglat kasutab külmutusautosid surnukambritena. Kuberner Andrew Cuomo sõnul üritavad nad meeleheitlikult leida vajalikke meditsiinitarbeid, aga see kõik on nagu üks suur eBay oksjon.

"Illinois teeb pakkumise, Florida teeb pakkumise, New York teeb pakkumise, California teeb uue pakkumise," kirjeldas Cuomo.

Samuti on New Yorgi linnas murekohaks muutunud politseinike tervis. Koroonaviirusesse on seal nakatunud umbes 1400 politseinikku ja umbes 15 protsenti kogu meeskonnast on erinevatel põhjustel töölt eemal.

Linnast mõne kilomeetri kaugusel asuva Bronxville'i politseiülem Christopher Satriale ütles, et ta on äärmiselt pahane, sest mõned inimesed ei mõista endiselt olukorra tõsidust.

"Kohalikud kogunevad ärikeskusesse, joovad kohvi. Me levitame seda viirust sümptomiteta ja peame seda hoopis takistama," ütles ta.

Peale selle, et paar päeva tagasi jõudis New Yorki mereväe meditsiinilaev USNS Comfort, avati Javitsi konverentsikeskuses ka esimene ajutine haigla.

"Selle võitluse kangelased on arstid, õed, teadlased ja meditsiiniprofessionaalid," sõnas USA jalaväe personaliülem James McConville.

Teisipäeval teatasid tuntud jaemüügiettevõtted Gap, Macy's ja Kohl's, et nende kümned tuhanded töötajad jäävad mõneks ajaks koju, paljud palgata puhkusele. Viimaste prognooside järgi võib juunis töötuse määr ületada 32 protsenti, mis tähendab, et järgnevate kuude jooksul kaotab töö 47 miljonit ameeriklast.