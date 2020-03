Briti ametnik: mingid piirangud jäävad kehtima vähemalt pooleks aastaks

Harriese sõnul võib meetmeid küll leevendada ja teisendada, kuid kui need liiga vara täielikult lõpetada, saabub ka epideemia teine laine liiga kähku ja liiga tugevalt, vahendasid ERR-i teleuudised ja ajaleht Times.

Isolatsioonimeetmete karmistamise või leevendamise üle otsustatakse iga kolme nädala tagant.

Harries nentis, et praegu on veel vara öelda, millist kasu meetmeist on olnud.

"Ma arvan, et me oleme kurvi peal, kui kõik eelöeldud paika peab. Me eeldame, et surnute arv tõuseb veel nädala või paar. Kuid me eeldame ka, et kui me teeme seda, mida me teeme - ja ma eeldan, et me jätkame selle tegemist, sest pole hea teha seda vaid paar päeva ja siis peatuda - siis me eeldame, et need arvud hakkavad kukkuma," selgitas ta.

Harries märkis, et praegused sotsiaalse distantseerumise reeglid peaksid jääma püsima paariks-kolmeks kuuks. Ta hoiatas, et seejärel läheks veel vähemalt kolm kuud, et kõikidest piirangutest loobutaks. Ka sellisel juhul ei saa välistada, et mitmel pool riigis võib tekkida uusi viirusepuhanguid.

Kõrge tervishoiuametnik andis olukorrast ülevaate pärast seda, kui valitsuskabineti minister Michael Gove oli öelnud, et Ühendkuningriigil tuleb olla valmis märkimisväärselt pikaks eriolukorraks ning et olukord läheb enne paranemist ilmselt hullemaks.

Mõlemad avaldused viitavad sellele, et valitsus pikendab kindlasti seniseid kolmeks nädalaks kehtestatud piiranguid, millest peaminister Boris Johnson esmaspäeval teada andis. Sisuliselt tähendaks piirangute pikendamine näiteks seda, et ülikoolid ei ava uksi enne septembrit ning inimestel tuleb jätkata kodus töötamisega.