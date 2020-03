Suurbritannia sulges pubid, kinod ja spordisaalid

Suurbritannia pubid, restoranid, teatrid, kinod ja spordisaalid on laupäeva hommikust alates peaminister Boris Johnsoni korraldusel kinni, et piirata koroonaviiruse levikut.

Johnsoni sõnul saab ta aru, kui raske on brittidel loobuda iidsetest suhtlemistavadest, kuid suhtlemispaikade sulgemine on viiruse pidurdamiseks hädavajalik. Reede õhtul üritasid pubid ja kõrtsid veel maksimaalselt kassat teha. Kõrtsiomanike ja külastajate sõnul peavad nad peaministri otsust põhjendatuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõrtsikülastaja Londonis Adam ütles, et saab aru, et pubid peavad kinni olema, aga kuus kuud mitte kõrtsi minna on tema jaoks natuke liiga pikk aeg.

"Meie, inglased, elame pubides, seepärast arvan, et kui pubid kinni pannakse, läheb kogu maailm lihtsalt hulluks," lausus Adam.



Restoraniomanik Pascal Rocco nimetas sulgemist sõjaks koroonaviiruse vastu.

"See on sõda, see on vaenlase vastu, keda me ei näe ja üheskoos peame me piiranguid järgima. Ja kui võimalik, kodus püsima. Kui kõik see on läbi, tuleme me normaalsusesse tagasi. Ja kui valitsus tõesti sõna peab, aitab ta meid meie rahalistes raskustes," sõnas Rocco.