"Viimase 24 tunni jooksul on mul tekkinud kerged sümptomid ja mu koroonaviiruse test osutus positiivseks," teatas Johnson Twitteri-postituses.

Peaministri sõnul viibi ta nüüd isolatsioonis, kuid jätkab valitsuse töö juhtimist videokonverentsi vahendusel.

"Koos me saame sellest võitu," teatas Johnson lõpetuseks lisades hashtagi #StayHomeSaveLives ehk "Püsige kodus, päästke elusid".

Mitu Johnsoni valitsuse ministrit on juba varem koroonaviirusesse nakatunud ja jätkanud tööd karantiinis olles.

