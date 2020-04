Briti peaminister Boris Johnson võitleb kolmandat päeva intensiivravipalatis koroonaviirusega, millesse on riigis nakatunud üle 55 000 ja surnud ligi 6200 inimest.

"Ma olen aru saanud, et peaminister on stabiilses seisundis, ta tunneb end mugavalt ja on heas tujus," ütles tervishoiuministri abi Edward Argar Sky Newsile.

"Talle anti natuke hapnikku, aga ta ei ole juhitaval hingamisel," lisas Argar.

Downing Street kinnitas, et Johnson allub hästi ravile.

Ajaleht Times teatas, et Johnsoni püsivalt kõrgeks jäänud palavik on hakanud langema. Ajalehe Daily Telegraph andmetel ravib teda üks Briti juhtivatest kopsuarstidest.

Johnson viidi intensiivravisse esmaspäeval kuna ta köhis juba kümnendat päeva ja palavik ei alanenud. Downing Streeti büroo teatel täidab peaministri ülesandeid vajadusel välisminister Dominic Raab.

55-aastane Johnson on maailma tuntuim COVID-19 nakatunud valitsusjuht ning talle tulvab iga päev terevenemissoove nii Ühendkuningriigist kui välismaalt.