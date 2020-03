Soome-ugri maailmakongress lükati edasi

Algselt 17. -19. juunini Tartusse kavandatud kongressi uus toimumisaeg on nüüd lahtine. Vastava otsuse teeb soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee. Kongressi toimumiskoht – Eesti Rahva Muuseum – jääb samaks, teatas Fenno Ugria asutus.

Mullu oktoobris saatis president Kaljulaid üritusel osalemiseks kutse Soome presidendile Sauli Niinistöle, Ungari presidendile János Áderile ja Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

Kas Putin ka üritusel osaleb, pole seni selge. Kultuuriministeeriumist öeldi veebruaris ERR-ile, et selle kohta on nad küsinud Vene saatkonnast, kuid ka saatkond pole osanud öelda, kas Venemaa president on maailmakongressile tulemas või mitte.

Vene president on iga nelja aasta tagant toimuval soome-ugri foorumil osalenud ainult ühel korral, kui Hantõ-Mansiiskis käis kohal tollane Vene riigipea Dmitri Medvedev.

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile on oodata 23 hõimurahva esindajad. Ühtekokku osaleb kongressil pea pooltuhat inimest, nende hulgas kuni 215 delegaati. Lisaks veel vaatlejad, külalised ja ajakirjanikud.