Põlluaas: loodan, et Putin Tartusse ei tule

"Esiteks ma ei usu hästi, et ta siia tuleb. Teiseks on mul väga kahju, et president (Kersti Kaljulaid - toim) üldse sellise sammu astus ja Putini siia kutsus. Vaieldamatult on praeguse Putini režiimi ajal käimas üks jõhkramaid väikeste rahvaste, ka soome-ugri rahvaste venestamine. Kui tema tuleks nüüd siia kongressile, oleks see näkkusülitamine kõigile väikerahvastele, keda ta represseerib. Ma loodan, et ta ei tule siia ja [Eesti] president oleks pidanud sellele mõtlema," rääkis Põlluaas.

Riigikogu esimees avaldas ka arvamust, et Eesti on tervik Euroopa Liidu ja NATO-ga ning et eraldi dialoogi pidamine Venemaaga on täiesti mõttetu.

Kaljulaidi ja Putini eelmise aasta kohtumisse suhtus Põlluaas samuti kriitiliselt.

"Ja mis tulemus siis president Kaljulaidi kohtumisel Putiniga oli? Null. Mitte mingisugust tulemust ei olnud. Sellisel asjal pole mõtet. Peame ikka seisma selle eest, et EL ja NATO oleksid Venemaa-poliitikas ühtsed, et Venemaa agressioonide ees ei pigistataks silmi kinni – seal saame palju rohkem kaasa rääkida ja protsesse mõjutada. Kui lunime endale audientsi Putini juurde, siis anname signaali, justkui oleks tegemist rahvusvaheliselt austatud riigi esindajaga, kellega probleeme ei ole. Me võime seista kasvõi pea peal, sellest meie suhted heaks ei muutu. Heade suhete võti on Kremlis," leidis Põlluaas.

