Uute piirangute tõttu katkeb laevadel reisijatevedu Soome

Soome liiiklusamet esitas kõigile laevafirmadele, kes Soome suunal meretranspordiga tegelevad, palve reisijatevedu nende liinidel peatada ja seda tähtajatult, ütles ERR-ile Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Millal täpselt reisijatevedu Soome suunal katkeb, pole veel selge, kuid tõenäoliselt juhtub see neljapäeval või reedel, ütles Link.

"Praegu me veel kindlalt ei tea, mis kuupäeval see kehtima hakkab, millal Soome suunal enam reisijatevedu ei toimu. Eilse seisuga oli selleks kuupäevaks 1. aprill ehk kolmapäeva õhtust oleks reisijatevedu meie Soome liinidel Soome suunal katkenud. Täna (teisipäeval) saime info, et kuivõrd soomalsi on kuskil Lääne-Euroopas veel päris palju lõksus, need soomlased üritavad koju jõuda, siis neile vastutulemiseks lükatakse seda tähtaega veidi edasi. See ei lükku edasi väga palju, kui, siis paari päeva võrra," rääkis Link.

Tallinki laevadest sõidab Tallinna ja Helsingi vahel pragu vaid Megastar, mida Soome toetab rahaliselt, et kaubaveod Eesti ja Soome vahel jätkuksid. Megastar võtab peale ka reisijaid ning vähemalt teisipäeval ja kolmapäeval reisijatevedu jätkub, kinnitas Link.

Reisijatevedu jätkub peale piiranguid ka Soomest Eesti ja Rootsi suunal, ütles Link, sest uued piirangud ei puuduta Soomest lahkumist.

"Pärast homset jätkub reisiatevedu kindlasti ka Eesti suunal ja Rootsi suunal. See tähendab, et reisijaid ei võeta peale nendele reisidele, mis lähevad Helsingisse või Turusse. Eestlased, kellel on vaja jõuda Soomest koju Eestisse või Rootsi, saavad sea teha ka edaspidi," ütles Link.

Turu-Stockholmi liinil sõidab kaks Tallinki laeva - Galaxy ja Baltic Princess, mõlema tegevust liinil toetab samuti kaubavedude jätkamiseks Soome riik. Nii Megastari kui ka Galaxy ja Baltic Princessi liinil jätkamist toetab Soome riik esialgu kolm kuud.