Kaubavedu jääb Soome ja Eesti vahel tihedaks, et tagada stabiilne kaupade kättesaadavus, ütles Tallink grupi kommunikatsioonijuht Katri Link ERR-ile. "Peamine on see, et kindlasti peab säilima kauba liikumine riikide vahel ja seda Tallink ka kindlasti tagab," ütles Link.

Seoses Soome tarnekindlusameti otsusega kindlustada kaubavedu Soome ja Baltikumi vahel toetatakse rahaliselt muu hulgas ka Tallinki laeva Megastar, mis sõidab liinil Tallinn-Helsingi.

Eriolukorraga seoses on vähenenud reisijate arv Tallinki laevadel. Kui laupäeval sõitis Tallinna-Helsingi liinil 800 inimest, siis praeguseks on reisijate arv märgatavalt vähenenud.

"800 reisijaga sõitusid naljalt enam ei ole. Keskmiselt on igal sõidul 100-200 reisijat, kellest enamus on kaubavedajad," ütles Link. Viidates kuuele sõidule päevas, pidas Link igapäevaseks keskmiseks reisijate arvuks 1000 reisijat.

Tallink suunas alates neljapäevast laevad Baltic Princess ja Galaxy ajutiselt ümber Turu-Kapellskäri liinile, et tagada kaubaveo jätkumine Soome ja Rootsi vahel. Laevad ei peatu Ahvenamaal.

Eesti ja Soome vahel sõidab Tallink grupil praegu kaks laeva. Üks neist on shuttle-laev Megastar ning teine Muuga ja Vuosaari sadamate vahel sõitev Sea Wind, mis veab praegu ainult kaupa.