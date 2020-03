Ka Postimees vähendab ajutiselt töötajate palka

"Jõudsime otsuseni, et osa töötajate koondamise asemel on kõige õiglasem teha Postimees Grupis solidaarne palgakärbe 30 protsenti, mis kestab 15. aprillist kuni 31. maini," ütles Postimehe teatel Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu töötajale mõeldud pöördumises.

Kuna riik on töötukassa kaudu loonud töötasu hüvitise meetme, mis võimaldab võtta osa palgakuludest enda kanda, esitab Postimees Grupp aprillis ja mais töötukassale taotluse hüvitise saamiseks. See tähendab, et järgmisel palgapäeval laekub töötajatele osa põhipalka Postimees Grupilt ja osa töötukassalt.

Raudsalu ütles, et meediaturg on kriisidest, nagu tänane, eriti haavatav, tulude languse korral on reklaam esimene, mida ettevõtted koomale tõmbama hakkavad.

Raudsalu ennustuse järgi taastub meediaturg parima stsenaariumi kohaselt sügiseks. Halvima stsenaariumi kohaselt võib reklaamiturg jääda vinduma aastaks või kauemakski.