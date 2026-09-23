X!

Politsei kasutas Pärnus relvaga sihtinud mehe suhtes surmavat jõudu

Eesti
Politseiauto
Politseiauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politseinik kasutas Pärnus teda relvaga sihtinud mehe suhtes teenistusrelva, mees suri sündmuskohal.

Kolmapäeval kella 14 ajal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus Sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri kohapeal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA).

Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui kella 13 ajal helistas häirekeskusesse mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha.

"Seejärel kõne katkes, aga hakkasime kohe saadud infot kontrollima ja meest tuvastama. Tegime telefoninumbri kaudu kindlaks selle omaniku ja tema koduse aadressi. Politseinikud sisenesid mehe Pärnus asuvasse elukohta, kuid korterist kedagi ei leitud. Pärast seda kontrolliti ka maja ümbrust, kuid mehe asukohta ei õnnestunud välja selgitada. Samal ajal tegid politseinikud kindlaks, kes võis olla see naine, kellele mees viitas ning politseinikud võtsid temaga ühendust. Selgus, et naisega on kõik korras ja ta pole mehega vahepeal kokku puutunud," kirjeldas Kütt.

Tund aega hiljem, kella 14 paiku sai politsei info, et Sadama tänaval näitas üks mees laste seltskonnale relva ja lahkus. Politseipatrull leidis samalt tänavalt kirjeldusele vastava mehe.

"Politseinikud andsid mehele korralduse tuua käed nähtavale ja pikali heita. Mees eiras talle antud korraldusi ja hakkas jalutama politseinike suunas. Sel momendil mehel relvataolist eset käes ei olnud. Ühel hetkel võttis mees püksivärvli vahelt relvataolise eseme paremasse kätte ja politseinikud andsid talle korralduse relv maha panna. Mees ei allunud taas talle antud korraldustele ja suunas relva politseiniku suunas. Seejärel sooritas politseinik ohu tõrjumiseks teenistusrelvast ühe lasu, mis tabas meest rindkerre," ütles Kütt.

Kohe pärast lasu sooritamist jõudsid sündmuskohale ka kiirreageerijad, kes hakkasid mehele esmaabi andma ja teda elustama. Kiirabi kohale jõudes võtsid meedikud elustamise üle, aga paraku ei õnnestunud meest päästa ja ta suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Keegi teine juhtunu käigus viga ei saanud.

Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistusrelva lasule kuulda ka teist lasku.

"Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees, kelle käes oli tulirelvaga täpselt samasuguse väljanägemisega relvataoline ese. Millise relvaga täpsemalt tegu oli ja kas mees sooritas lasu, on selgitamisel," rääkis jaoskonna juht.

Vanemprokurör Olgerd Peterselli sõnul alustas politsei kriminaalmenetlust, et selgitada välja teenistusrelva kasutamisele eelnenud sündmustik.

"Praeguseks oleme välja selgitanud, et Sadama tänaval hukkunud mees on sama mees, kes kell 13 helistas häirekeskusesse. Kõik teised asjaolud, sealhulgas millised sündmused jäid selle telefonikõne ja politseiniku relvaga sihtimise vahele, selgitame välja kriminaalmenetluses," ütles Petersell.

 "Politsei reageerib relvaga seotud sündmustele alati suurte jõududega, sest visuaalselt ei ole võimalik eristada, kas tegemist on relvataolise eseme või tapva relvaga. Lähtume alati sellest, et inimese käes võib olla tulirelv ning meie peamine eesmärk on oht võimalikult kiiresti kõrvaldada. Antud olukorras oli mees liikunud relvataolise esemega avalikus kohas ning suunas selle politseiniku suunas, mistõttu pidid politseinikud käituma otsustavalt, et ühegi kõrvalise inimese elu ohtu ei satuks. Tulirelva kasutamine on politseinike jaoks alati kaalutletud otsus ning seda ei tehta kunagi kergekäeliselt," selgitas Kütt.

Ametnike tegevuse õiguspärasust kontrollib PPA sisekontrollibüroo teenistusliku kontrolli käigus.

Toimetaja: Valner Väino

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:54

Vaid kolm kaugviset tabanud Pärnu jäi euromängus Bakuule alla

20:47

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

20:44

Meedia: Venemaal Ufa naftatehase lähedal toimusid plahvatused Uuendatud

20:27

Eesti naiskond pidi maleolümpial tunnistama Kreeka nappi paremust

20:03

Alar Karis: ÜRO põhikirja põhimõtteid ei tohi jalge alla tallata

20:03

Politsei kasutas Pärnus relvaga sihtinud mehe suhtes surmavat jõudu

19:52

Rubio: USA kutsub Putini G20 tippkohtumisele

19:40

Suvel taas kokku kukkunud Eriksen lahkus poolte kokkuleppel Wolfsburgist

19:27

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:18

Trump kaalub kõrgete kütusehindade tõttu diislikütuse ekspordi piiramist Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

20:44

Meedia: Venemaal Ufa naftatehase lähedal toimusid plahvatused Uuendatud

05:50

Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima

08:20

Zjuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist

14:56

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

22.09

Tartus Siuru alal tulid maapõuest välja uusaegsed veerennid

17:20

Kallas: õpetajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud saavad palgatõusu Uuendatud

11:59

Tsahkna ERR-ile: USA uus kontingent jõuab peagi Eestisse Uuendatud

08:36

Jan Uuspõld: ma ei soovita kellelgi oma kodu kiita

22.09

Vseviov: kuuldused Venemaa peatsest rünnakust on proportsioonist väljas

22.09

USA mõttekoda esitas stsenaariumi, kuidas võiks toimuda Vene sissetung Narva

ilmateade

SPORT

20:54

Vaid kolm kaugviset tabanud Pärnu jäi euromängus Bakuule alla

20:27

Eesti naiskond pidi maleolümpial tunnistama Kreeka nappi paremust

19:40

Suvel taas kokku kukkunud Eriksen lahkus poolte kokkuleppel Wolfsburgist

19:17

Islandi koondislane murdis enne kohtumist Eestiga jalaluu

loe: kultuur

18:59

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

18:55

Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi

18:47

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

16:52

Tallinnas esineb Ukraina pärimusmuusika ansambel Dakhabrakha

loe: eeter

20:47

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

17:11

"Pealtnägija": transaktivistid süüdistavad riiklikku komisjoni kallutatuses

15:43

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele Alonette'i

15:24

Signe Kivi: uus algus on mind päästnud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

17:55

Narva Aleksandri kiriku ümberehitamine kontserdisaaliks on rahanappuse tõttu seiskunud

17:55

Õpetajad, päästjad, kultuuritöötajad ja politseinikud saavad kolmeprotsendise palgatõusu

16:00

RB edasine ehitustempo Eestis sõltub valitsuse valitud rahastusvariandist

15:20

Raadiouudised (23.09.2026 15:00:00)

13:50

Toiduliidu juht: märgistuse muutmine võib toiduraiskamist vähendada

13:45

Joller: perearstinimistuid pole kindlasti kavas kaotada

12:20

Raadiouudised (23.09.2026 12:00:00)

11:00

Kohtla-Järves ja Jõhvis lastele koolikohtade leidmisega suuri probleeme ei ole

10:45

Saksamaa valitsuskoalitsioon on pärast lüüasaamisi liidumaade valimistel suure surve all

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo