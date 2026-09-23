Politsei kasutas Pärnus relvaga sihtinud mehe suhtes surmavat jõudu

Kolmapäeval kella 14 ajal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus Sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri kohapeal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA).

Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui kella 13 ajal helistas häirekeskusesse mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha.

"Seejärel kõne katkes, aga hakkasime kohe saadud infot kontrollima ja meest tuvastama. Tegime telefoninumbri kaudu kindlaks selle omaniku ja tema koduse aadressi. Politseinikud sisenesid mehe Pärnus asuvasse elukohta, kuid korterist kedagi ei leitud. Pärast seda kontrolliti ka maja ümbrust, kuid mehe asukohta ei õnnestunud välja selgitada. Samal ajal tegid politseinikud kindlaks, kes võis olla see naine, kellele mees viitas ning politseinikud võtsid temaga ühendust. Selgus, et naisega on kõik korras ja ta pole mehega vahepeal kokku puutunud," kirjeldas Kütt.

Tund aega hiljem, kella 14 paiku sai politsei info, et Sadama tänaval näitas üks mees laste seltskonnale relva ja lahkus. Politseipatrull leidis samalt tänavalt kirjeldusele vastava mehe.

"Politseinikud andsid mehele korralduse tuua käed nähtavale ja pikali heita. Mees eiras talle antud korraldusi ja hakkas jalutama politseinike suunas. Sel momendil mehel relvataolist eset käes ei olnud. Ühel hetkel võttis mees püksivärvli vahelt relvataolise eseme paremasse kätte ja politseinikud andsid talle korralduse relv maha panna. Mees ei allunud taas talle antud korraldustele ja suunas relva politseiniku suunas. Seejärel sooritas politseinik ohu tõrjumiseks teenistusrelvast ühe lasu, mis tabas meest rindkerre," ütles Kütt.

Kohe pärast lasu sooritamist jõudsid sündmuskohale ka kiirreageerijad, kes hakkasid mehele esmaabi andma ja teda elustama. Kiirabi kohale jõudes võtsid meedikud elustamise üle, aga paraku ei õnnestunud meest päästa ja ta suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Keegi teine juhtunu käigus viga ei saanud.

Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistusrelva lasule kuulda ka teist lasku.

"Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees, kelle käes oli tulirelvaga täpselt samasuguse väljanägemisega relvataoline ese. Millise relvaga täpsemalt tegu oli ja kas mees sooritas lasu, on selgitamisel," rääkis jaoskonna juht.

Vanemprokurör Olgerd Peterselli sõnul alustas politsei kriminaalmenetlust, et selgitada välja teenistusrelva kasutamisele eelnenud sündmustik.

"Praeguseks oleme välja selgitanud, et Sadama tänaval hukkunud mees on sama mees, kes kell 13 helistas häirekeskusesse. Kõik teised asjaolud, sealhulgas millised sündmused jäid selle telefonikõne ja politseiniku relvaga sihtimise vahele, selgitame välja kriminaalmenetluses," ütles Petersell.

"Politsei reageerib relvaga seotud sündmustele alati suurte jõududega, sest visuaalselt ei ole võimalik eristada, kas tegemist on relvataolise eseme või tapva relvaga. Lähtume alati sellest, et inimese käes võib olla tulirelv ning meie peamine eesmärk on oht võimalikult kiiresti kõrvaldada. Antud olukorras oli mees liikunud relvataolise esemega avalikus kohas ning suunas selle politseiniku suunas, mistõttu pidid politseinikud käituma otsustavalt, et ühegi kõrvalise inimese elu ohtu ei satuks. Tulirelva kasutamine on politseinike jaoks alati kaalutletud otsus ning seda ei tehta kunagi kergekäeliselt," selgitas Kütt.

Ametnike tegevuse õiguspärasust kontrollib PPA sisekontrollibüroo teenistusliku kontrolli käigus.