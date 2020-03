Praeguse koroonaviiruse tõkestamise strateegia on regulaarselt koos käiv teadusnõukoda heaks kiitnud, kuid tuleviku arengute kohta on jätkuvalt raske prognoose teha, sest häid lahendusi ei ole veel ühelgi riigil, ütles nõukoja liige, Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar pärast teisipäevast kohtumist valitsusega.

Nädala eest esitas COVID-19 leviku tõkestamise teadusnõukoda valitsusele viiruse leviku tõkestamise raporti. Ehkki praeguseks ei ole midagi väga oluliselt muutunud, ei tähenda see, et homme saaks sama öelda, sest olukorda jälgitakse ja see võib pidevalt muutuda, ütles Lutsar ERR-ile pärast värsket arutelu valitsusega, kus ta eksperdina osales.

Tema sõnul on nõukoda praeguse strateegia kindlasti heaks kiitnud ja piirangud on praegusel ajahetkel piisavad.

"Kui võtame kogu Eesti uute juhtude arvu, siis see on olnud umbes 30 ringis päris mitu päeva, aga jällegi, peame vaatama detailidesse, piirkondadesse, et me mõnd neist maha ei maga. Siin on väga palju selliseid detaile," tõdes ta.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles esmaspäeval, et suuremaks haiglakoormuse kasvuks valmistuvad meedikud nädala pooleteise pärast. Kui kauaks kõrghetk võib kestma jääda, on Lutsari sõnul praegu võimatu prognoosida.

"Kui vaatate eri riike, siis Hiinas hakkas see väga kiiresti langema, Itaalias oli tipp lame, aga nüüd ka langeb. Oleme liiga epideemia alguses, et öelda pikemaajalisi prognoose," lausus ta.

Eriolukord on Eestis esialgu kehtestatud 1. maini, kuid valitsus saab seda vajadusel pikendada. Ka selle üle, kas selleks ajaks on tõenäoline, et osa piiranguid võiks leevendada, ei soovinud Lutsar spekuleerida, märkides, et selleni on veel kuu aega.

"Sellel nädalal ei muutu kindlasti midagi, aga mis ja kuidas edasi läheb, on veel vara öelda," sõnas ta.

Koroonaviiruse vaktsiini uuringud käivad ja Euroopas on alanud või algamas ka mitmed ravimiuuringud. Lutsari sõnul on nende puhul tegu ravimitega, mis on turul mõnel teisel näidustusel juba olemas. Kokkuvõttes on aga olukord kogu maailmas ebaselge.

"Praegu lihtsalt keegi terves maailmas ei tea - mitte et meie Eestis ei tea, aga on väga paljud suuremad riigid kui Eesti, näiteks USA või Suurbritannia, kellel ei ole häid lahendusi," nentis mikrobioloogia professor. "Aga ühel päeval need tulevad."