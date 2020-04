Popov meditsiinijuhi ametit ei kahetse: selline hullumeelne tegevus on okei

"Tuli kõne. Kõigepealt öeldi, et ega sa ei saa natukene appi tulla. /.../ Et paar tundi päevas - pole hullu ju. Teeme ära. Ja siis tuli kõne, et tuleb kohe korraldus ja tuli õhtul korraldus. Hommikul rääkisime paarist tunnist ja siis tuli õhtul korraldus ja siin ma olen nüüd - kell 6 hommikul algab ja õhtul kell 12 lõpeb," kirjeldas Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popov, kuidas temast sai terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht.

"Aktuaalne kaamera. Nädal" kohtus Popoviga reedel, pärast hommikust kriisistaabi koosolekut, kus valdkondade juhid andsid ülevaate oma tegevusest.

Meditsiinijuhi ülesanne on käia haiglates, et näha, kuidas ollakse kriisiks valmis. Popov kiitis Rakvere ja Pärnu haigla valmisolekut. Ees ootab Lõuna-Eesti haiglate külastamine.

Popov ütles, et kuigi ta läheb haiglatesse kogemusi jagama kolleegina, siis mõnikord nähakse temas kontrollijat.

"Natukene hakkasid kartma viimasel ajal, aga see on normaalne. Tegelikult me oleme head kolleegid kõik ja alati olnud ja ma loodan, et jääme ka tulevikus. Mina ei ole selleks, et kedagi kontrollida. Mina olen selleks, et aidata ja koordineerida," kinnitas Popov.

Sõbrad ja kolleegid rääkisid, et Popov suudab konfliktid lahendada huumori abil. Ise ütleb ta, et stressirohke töö juures võib inimene ilma nalja tegemata muutuda depressiivseks.

"Ta läheneb väga kavalalt. Ta on ehe näide sellest, et headusega saab. Ta ei lähe kunagi inimestega konflikti, ta ei ole kunagi ebaviisakas. Ta headuse ja tasakaalukusega saavutab kõik, mis ta eesmärgid on," selgitas regionaalhaigla kiirabiosakonna juhataja Lilian Lääts.

"Ühelt poolt on ta kiire ja paindliku mõtlemisega. Teiselt poolt on ta nõudlik. Elu algoritmidesse ja kastikestesse paigaldav, mis aitab töötada sellel erialal. Ja lisaks on ta süviti mineja. Alati huvitub sellest, mis on teaduspõhisus ja loeb artikleid teadusajakirjadest, kuidas kõige paremat oskust rakendada oma töös," kirjeldas Tallinna Kiirabi peaarsti Raul Adlas.

Alati jääb võimalus, et haigeks jääb ka hädaolukorra meditsiinijuht ise. Popov ütles, et tema surma ei karda. Pigem kardab ta seda, et viirusesse nakatumine võtab temalt võimaluse teha oma tööd.

"Selles kontekstis muidugi kardan. Minu asetäitja, hea kolleeg Ahti Varblane täna minu kõrval ei ole, sest tema tegi testi läbi täna. Vaatame, mis vastus tuleb. Ma loodan väga, et ta on negatiivne. Juhul, kui ta muutub positiivseks, siis mina olen järgmine, kes läheb testima ja siin kõik lähevad testima. Midagi teha ei ole. Me kõik oleme inimesed ja me kõik külastame neid kahtlaseid kohti Eestis selleks, et elu oleks huvitavam," rääkis Popov.

Ta ei ole kahetsenud, et meditsiinijuhi koha vastu võttis. "Muidugi mitte. Huvitav on. Selline hullumeelne tegevus on päris okei," ütles Popov.