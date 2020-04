Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et kohtumine on oluline just praegu riigikogus koroonaviiruse tagasilöökide vastu kavandatud seadusemuudatuste menetlemise ajal. "Kuna viimastel nädalatel toimub kõik peadpööritava kiirusega, on kõik eilsed uudised otsuste langetamise seisukohalt juba aegunud info. Eriti oluline on vahetu võimalus professorite Fischeri ja Lutsariga kohtuda värske info ja prognooside saamiseks just nüüd, kui Riigikogu menetleb niinimetatud kriisipakette," rääkis Mölder.

Ka sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt rõhutas professoritega kohtumise olulisust. "Professorid Fischer ja Lutsar on valdkonna parimate asjatundjatena kahtlemata viimasel ajal väga hõivatud olnud pideva olukorra monitoorimise ja soovituste edastamisega nii valitsusele kui ka avalikkusele. Ka tänane sotsiaalkomisjoni avalik istung on planeeritud just selleks, et viia teabe jagamist suurema hulga inimesteni, kui seda on vaid sotsiaalkomisjoni liikmed. Oleme siiralt tänulikud, et nad selleks täna ning loodetavasti tulevikuski aega ja jõudu leiavad," sõnas Kütt.

Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ning Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar kuuluvad valitsust koroonaviiruse asjus nõustavasse COVID-19 tõrje teadusnõukotta.

Kohtumisel osaleb ka sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.