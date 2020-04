"Taani majanduse puhang sai järsult otsa 2020. aasta alguses. Puhang ja meetmed selle pidurdamiseks on kahandanud järsku majandustegevust," on öeldud Taani keskpanga avalduses.

Taani sisemajanduse kogutoodang (SKT) võib kahaneda tänavu kolm kuni 10 protsenti, teatas keskpank.

Rootsi Riiklik Majandusinstituut (NIER) prognoosib Rootsile iseäranis sügavat majanduslangust, sealjuures ennustatakse juba teises kvartalis SKT langemist kuue protsendi võrra ja 2020. aasta lõpuks kokku 3,2 protsendi võrra.

Kumbki riik on juba kuulutanud välja majandusmeetmed, et koroonaviiruse mõjusid leevendada, sealjuures toetatakse ettevõtteid ja rahastatakse ajutisi koondamisi.

NIER hoiatas, et Rootsil tuleb rakendada veel edasisi meetmeid, et pidurdada töötuse kasvamist.

Varem sel nädalal ennustas Rootsi valitsus, et töötus tõuseb sel aastal seitsmelt protsendilt umbes üheksale protsendile, mis oleks kõrgeim viimase 23 aasta jooksul.

Taani keskpank märkis, et edasised meetmed võivad olla vajalikud, kuid et see sõltub ka arengutest mujal maailmas.

"Me ei tohiks unustada, et sõltume suurel määral ka arengutest välismaal. Kui majanduspiirangud järk-järgult tühistatakse, läheb tõenäoliselt tarvis konventsionaalsemat finantsstiimulit, et nõudlust toestada," ütles keskpanga juht Lars Rohde.