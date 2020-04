Rootsi peaminister tunnistas: meie valmisolek ei olnud piisavalt hea

Rootsi karmistas piiranguid alles aprilli alguses, kui nii koroonaviirusesse nakatumiste kui ka surmajuhtumite arv muudkui kasvas. Praeguseks on Rootsis koroonaviirus diagnoositud 10 151 inimesel ja surnud on 887 inimest, neist 17 viimasel ööpäeval.

"Meie valmisolek pole olnud piisavalt hea ja see on kõikidele selge," tõdes Löfven intervjuus Rootsi riiklikule televisioonile (SVT). "Seetõttu oleme rakendanud riikliku julgeolekustrateegia, mis puudutab erinevaid valdkondi veevarustusest küberturvalisuseni. Mõistagi ka tervishoidu – kas oleme kriisiks piisavalt valmis? Oleme tööga alustanud ja mul on hea meel, et parteid on üksmeelel, et peame tugevdama enda tsiviilkaitset ja üldist kaitset."

Löfven ütles, et siiani on rootslased üldiselt järginud terviseameti soovitusi, kuid võib juhtuda, et lähiajal sulgetakse viiruse leviku tõkestamiseks ka osad restoranid, kes pole kehtestatud reegleid järginud.

"Enamik restoranidest järgib korralikult reegleid ja peetakse kinni nõudest hoida distantsi. Aga kahjuks on ka neid, kes reeglitest ei hooli, kes ei mõista olukorra tõsidust. Nendega peame karmikäelisemad olema," sõnas Löfven SVT-le. "Kui reeglitest kinni ei peeta, tuleb uksed sulgeda."

Rootsi kristlike demokraatide partei liige Ebba Busch süüdistas Löfveni selles, et riik ei suutnud vanureid koroonaviiruse eest kaitsta. Ka Rootsis on nakkus jõudnud vanadekodudesse. "Ma ei hakka selle poleemikaga kaasa minema," teatas Löfven. "Olen täielikult keskendunud sellele, et viiruse levikut piirata, et tervishoiutöötajatel oleksid vajalikud vahendid olemas ja et aidata palgatöölistel ja firmadel sellest olukorrast välja tulla."