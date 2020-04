Air Baltic plaanib pärast kriisi kasutada vaid uusi Airbusi lennukeid

Air Baltic oli Euroopas esimene lennufirma, kes lõpetas päevapealt kõik liinilennud, sest Läti otsustas kogu rahvusvahelise liikluse katkestada. Seisak on kestnud veidi rohkem kui kaks nädalat, kui mitte arvestada baltlaste kojunaasmis- ja transpordilende.

Air Balticul on kriisist väljumise plaan olemas, millal aga liinilennud taastuvad, pole teada üheski riigis.

"See on riigiti väga erinev, sest igal riigil on oma piirangud. Praegu on seisukoht, et enne, kui lihavõtted on läbi, lennud ei taastu. Lätis kehtib erakorraline olukord 15. aprillini, kuid me arvestame, et seda pikendatakse. Enne selle lõppu me lennata ei saa," rääkis Gauss.

Air Baltic peab ajutiselt töölt kõrvale jätma 700 inimest ehk 40 protsenti oma personalist. Samuti on otsustatud, et kriisi lõppedes kasutatakse vaid uusi Airbuse, loobutakse turbopropellerlennukeist ja Boeingutest, mille liisinguaeg peagi niikuinii läbi saab.

"Lendamine ainult Airbusidega ehk ühe kennukitüübiga on oluliselt odavam kui kasutada erinevaid lennukeid. Pärast kriisi plaanime alustada viie lennukiga ja lisada iga nädal veel ühe ning taastuda nii suundhaaval. Samamoodi plaanime taastada lennud ka Tallinnast ja Vilniusest," selgitas Gauss.

Air Balticu juht kinnitas, et nende Airbusid võivad mistahes maailma punktist tuua vajalikku abi ka Eestile või Leedule, ent seni pole eestlased ei temalt ega Läti poliitikutelt abi küsinud. Lätlaste maskidega varustamiseks võetakse peagi ette juba teine Hiina-lend.

"Ma olen sakslane ja soovin aidata kõiki Baltimaade elanikke, et luua parem taristu. Praegu, kriisiajal peaksime töötama koos ja jätma rahvuslikud eelistused kõrvale. Meie lend Hiina on suurte kaubalennukitega võrreldes oluliselt odavam," sõnas Gauss.

Kuigi Läti valitsus on valmis Air Balticu põhikapitali investeerima, suudab lennufirma ilma toetuse või ka laenuta lähikuud vastu pidada, sest läinud aastal emiteeriti võlakirju. Kas päris kriisi lõpuni, see sõltub sellest, kui kaua kriis kestab.