Air Balticul on plaanis alustada lendudega maikuus

Gaussi sõnul on lendudega alustamiseks vaja riigilt luba ning teadmist, et see on ohutu. Ettevõttel on maikuu jaoks plaanid tehtud, kuid kuupäevad veel paigas pole, kirjutab Soome ringhääling Yle.

"Esimesel nädalal opereerime viie lennukiga ja 12 meie jaoks kõige olulisema sihtkohaga," ütles Gauss.

Iga järgmise nädalaga tuuakse liinile veel üks lennuk ning lisatakse mõned sihtkohad.

Läti valitsus pikendas riigis eriolukorda 12. maini. Kui piirangud kaovad suvel, on Air Balticul plaanis taastada käesoleva aasta lõpuks 60 protsenti kõigist koroonakriisi eelsetest lendudest.

Gaussi hinnangul aga läheb vähemalt aastani 2022, et ettevõtte lendude maht tõuseks samale tasemele kui enne kriisi.

Samas märkis ettevõtte juht, et on näha optimismi kasvu. Air Balticule laekub praegu nädalas 2000 broneeringut, kuigi broneeringusüsteemist on eemaldatud 40 protsenti käesoleva aasta lendudest.

Air Baltic on juba varem öelnud, et kriisi lõppedes kasutatakse vaid uusi Airbuse, loobutakse turbopropellerlennukeist ja Boeingutest, mille liisinguaeg peagi niikuinii läbi saab.

Kõigi lennufirmade peale on Euroopa lendudest on praeguse seisuga tühistatud 85 protsenti. Näiteks soomlaste Finnair ja rootslaste SAS on tühistanud 92 protsenti lendudest, Euroopa suurim lennufirma Ryanair aga koguni 96 protsenti.

Rahvusvaheline lennutranspordi ühendus IATA prognoosib, et lennuliikluse kriisieelsele tasemel jõudmiseks võib minna paar aastat. Osalt põhjustavad pika taastumisaja jätkuvad piirangud, mis eelkõige mandritevahelistel lendudel püsivad veel pikka aega, isegi kui kohalikud liikumispiirangud enam ei kehti.

Martin Gauss märkis, et järgmisel aastal näeme tõenäoliselt üsna palju Euroopa lennufirmade ühinemisi.