Läti parlamendi kaugosalusega istungid on riigi ajaloos midagi täiesti uut. 100 saadikut on suure istekohtade vahega jagatud lisaks istungisaalile veel seitsme erinevais parlamendihooneis asuva ruumi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Niisugune töökorraldus, eriti hääletamised on tehniliselt keerulised ja nii venisidki neljapäevased ja reedesed istungid pikemaks seetõttu, et iga rahvaesindaja pidi igal hääletusel ütlema mikrofoni oma nime ja otsuse.

Peagi peaks IT-lahendused võimaldama ka seda, et saadikud ei kogune komisjonide või suure saali istungeiks enam parlamendihooneisse, vaid osalevad seimi töös kodust.

Ajakirjanikele on praegu parlamenti pääs täielikult suletud.

"Erakorralises olukorras kokku kutsutud seimi istung on sellisena ajaloos esimene. Töötame eraldatult, kuid oleme teel täielikule e-parlamendi tööle," ütles seimi esimees Inara Murniece.

Erakorralise aja otsustest olulisem on seadusemuudatus, mis lubab valitsusel erakorralist olukorda pikendada mitu korda, seni oli see võimalus vaid kord ja kuni kolmeks kuuks. Kui kaua lisaks varem kavandatud 14. aprillile erakorraline olukord veel kehtib, selgub järgmisel nädalal.

Ka otsustati oluliselt tõsta trahve eriolukorra rikkumise eest - eraisikuile kuni 2000 ja firmadele kuni 5000 euroni, haiguse või nakkuskontakti varjamise eest aga võib politsei määrata kuni 2000 eurot trahvi.

"Oleme võtnud vastu otsuseid, aitamaks ettevõtjail ja tööandjail ületada rasked ajad. On mitmeid toetusi, teiste seas ka seisakutoetus," ütles peaminister Krišjanis Karinš.

Läti esimene koroonaviiruse ohver, 99-aastane naine suri haiglas tõenäoliselt oma kroonilise haiguse tõttu, sest koroonaviiruse tõttu ta intensiivravi enam ei vajanud.

Rohkem kui 30 haiglasolijast on raskes seisundis kolm. Sagenenud on nakatumised hoolekandeasutustes, haigeks on jäänud ka üle 40 meditsiinitöötaja.

Lähipäevil peaks aga Air Baltic Riiga tooma teise suure lennukitäie kaitsevahendeid - 4,5 miljonit maski ja ligi miljon respiraatorit.