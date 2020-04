Tallinn võib ligi 80 miljonit eurot laenu võtta

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks abimeetmed, mis peaksid toetama kriisiolukorras ettevõtteid ja mittetulundusühinguid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Järgmised kolm kuud ei küsi linn renditulu, tasub kiiremini arved ega esita leppetrahve ja viiviseid venima jäänud tellimuste eest. Kõik see tekitab lisasurve linna eelarvele, mida ähvardab eesootavast majanduslangusest tulubaasi vähenemine.

"Meil on selge arusaam, et ootavad rasked ajad - tuleb kindlasti kärpida ja kokku hoida. Kõik ametid said ülesande leida kokkuhoiukohti," ütles linnapea.

Küsimusele, millises mahus pealinn eelarvet koomale tõmbama peab, ei oska Kõlvart veel vastata. Lisaeelarvet lubab ta juunis.

"Aktuaalne kaamera" küsis Kõlvartilt aga, kas Tallinn kavatseb võtta ka laenu.

"Arvan, et antud olukorras see vajadus on olemas. Aga loodan, et saame tegevuse nii ümber kujundada, et igapäevaste vajadustega saame enda eelarvega hakkama ja laenu võtame selleks, et investeerida. Investeeringud aitavad majandust elavdada pärast kriisi. Meil oli väga hea finantsiline seis, seega meil on võimalus laenukoormust suurendada," vastas Kõlvart.

Linna finantsteenistuse sõnul plaanitakse tänavu Euroopa Investeerimispangalt laenata 77 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku sõnul on Eesti jõukamatel kohalikel omavalitsustel soodsad laenuvõtmise võimalused.

"Eelmise aasta lõpu seisuga oli kohalike omavalitsuste finantsseis väga hea. Netovõlakoormused olid ajaloo väiksemad. Tegelikult on võimekus võtta uusi laene, teha investeeringuid. Hetkel muret ei ole, aga ei tea, mis toob tulevik," rääkis Liivik.

Tema sõnul peaks valitsus kolmapäeval või neljapäeval langetama otsuse, mis lihtsustab kohalike omavalitsuste finantseerimise tingimusi.