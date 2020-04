Meetmed on planeeritud kolmest kuust aasta lõpuni sõltuvalt meetmest. Nende rakendamine vähendab Tallinna omatulu ja sellega arvestamiseks valmistab linnavalitsus ette linna lisaeelarve. Ettevõtjate abipaketi mõju linnaeelarvele võib ulatuda kuni nelja miljoni euroni.

"Eriolukorra, liikumispiirangute ja paljude linlaste sissetulekute vähenemise tõttu on ettevõtjad loomulikult keerulises olukorras. Reaalsus on see, et elu jäi seisma ja olukord on ettevõtjate jaoks šokeeriv. Pakume välja meetmed eelkõige linna partneriteks olevatele ettevõtetele, mis parandaks nende rahavooge, leevendaks koormust ja aitaks kriisist välja tulla," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Ettevõtete rahavoo parendamiseks otsustas linnavalitsus tasuda ettevõtetele saadud teenuste ja kaupade eest 10 kalendripäeva jooksul tööde vastuvõtust või kauba kättesaamisest senise 21 või 30 kalendripäeva asemel. Samuti loobub linn eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste või tarneraskuste korral lepingujärgsetest sanktsioonidest ja pikendab tähtaegu mõistliku aja võrra. Võimaluse korral rakendatakse pikaajalistes lepingutes lühemaid maksesamme.

Linn tasub igas kuus kokku ligikaudu 15 000 arvet, mille maksetähtaegu otsus puudutab. 2019. aastal oli linnal tehinguid kokku ligikaudu 16 000 ettevõtjaga.

Samuti otsustas linnavalitsus rakendada reklaamimaksu soodustust 50 protsendi ulatuses, sest välireklaamiturg on praegu sisuliselt peatunud. Ehitise pinna kasutusse andmise lepingud reklaami ja teabe eksponeerimise eesmärgil vabastatakse üüri tasumisest 100 protsenti.

Kõik linna üürnikud (sealhulgas toitlustus-, kaubandus-, teenindus-, haridus-, spordi-, huvitegevus-, kunsti- ja kultuuriasutused ja välimeediaettevõtted) vabastatakse üüri tasumisest 100 protsenti. Teatud lepingute puhul võidakse olukord lahendada juhtumipõhiselt. Kuni 100 protsenti vabastatakse üüritasust kõik Tallinna Turgude haldusalasse kuuluvad üürnikud. Üürnikel, kes kasutavad linna pinda büroopinnana, alandatakse üürihinda 20 protsenti. Soodustused ei laiene kommunaalkulude tasumisele

Tallinn jätkab sporditegevuse toetuste maksmist ja vabastab linn spordirajatiste üüritasude maksmisest 100 protsendi ulatuses. "Lähtudes olukorra keerukusest ja vähenenud omaosalustasude maksmisest tuleb linn spordiklubidele vastu nii palju kui võimalik ning jätkame spordiklubidele sporditegevuse toetuse maksmist eeldusel, et treeningute korraldamine jätkub kaugjuhendamise teel," ütles Kõlvart, kelle sõnul kehtib saalirentidest vabastus esialgu kolm kuud.

Toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste kulud hüvitatakse selles osas, mille eest on ettevõte juba maksnud. Otsus puudutab ettevõtteid, kes on linnale esitanud ürituse osalise toetamise taotluse, on toetuse kätte saanud, kuid on olnud sunnitud eriolukorra tõttu ürituse kas ära jätma või edasi lükkama.

Meetmeid tuleb veel

Kõlvart ütles kolmapäeval, et need meetmed on lühiajalised, linnavalitsuses on väljatöötamisel ka pikaaegsete meetmete programm.

Meetmed, mis puudutavad kohalike maksude koormuse muutmist, vajavad ka linnavolikogu heakskiitu. Kõlvarti sõnul on opositsiooniga räägitud ning praeguse seiusga toetab opositsiooni kõiki kiireid meetmeid. "Otsused tuleb kiiremas korras vastu võtta; kus võimalik, kohe rakendada. See, mis vajab volikogus kinnitamist, läheb kinnitamisele, aga me arutame seda opositsiooniga," ütles Kõlvart.

Abilinnapea Aivar Riisalu lisas, et Tallinna bilansimaht on toetusmeetmete elluvimiseks küllalt adekvaatne ning linna operatiivsed meetmed peaksid aitama just väiksemaid teenusepakkujaid, kel pole lootust riigi toetusele.

Reklaamimaksu poole võrra langetamise kohta ütles Riisalu, et selle mõju linna eelarvele on märkimisväärne, aastas kogutakse reklaamimaksu tavaliselt viis miljonit eurot.