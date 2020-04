Kudrin: Venemaa SKP võib mõõduka stsenaariumi puhul kukkuda viis protsenti

Kudrin osales president Vladimir Putini ja valitsuse liikmete videokonverentsil.

"Viimase kahe nädala jooksul on prognoosid, mis puudutavad muu hulgas Venemaa majandust, kindlasti nii nagu globaalset majandust, muutunud palju pessimistlikumaks. Ja nüüd võime oodata, et isegi üsnagi mõõduka stsenaariumi korral võib (Venemaa) SKP väheneda märkimisväärselt kuni viis protsenti, kuid olukord võib sarnaneda ka sellega, mis juhtus 2009. aastal, kui SKP kukkus ligi kaheksa protsenti," selgitas ta.

"Nafta keskmine hind 2009. aastal oli 61 dollarit (barrelist) ja see saab sel aastal olema märkimisväärselt madalam, lisaks on olukord turul väga erinev sellest, mis oli varem. See tähendab, et meil on naftaturul mittetavalised ja turbulentsed olukorrad," lisas Kudrin.

"Me kulutasime ligi 10 protsenti SKP-st", et toetada majandust 2009. aasta kriisi ajal, ütles ta. "Pool sellest summast kulutati pankade kapitaliseerimisele erinevates vormides, ja märkimisväärne osa, loomulikult, föderaaleelarve tulude puudujääkide hüvitamiseks ja ettevõtete täiendavaks abistamiseks erinevates formaatides."

"Praegune olukord on ebatavaline ja isegi kui SKP ei lange nii madalale kui eelmine kord, siis toetuse maht, mida on vaja, peab tõenäoliselt olema viis protsenti SK-st või rohkem," sõnas Kudrin.

"Ma tean, et valitsus juba valmistab ette mõningaid meetmeid, ja ma kiidan väga heaks seda, mida on juba öeldud. Mulle tundub siiski, et äriringkondadele oleks väga tähtis kuulda, et uus ja üsna oluline pakett on juba ettevalmistamisel. See leevendaks praegust olukorda väga palju," lisas ta.