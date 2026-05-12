Venemaa kärbib tänavust majanduskasvu ootust 0,4 protsendini

Venemaa on vähendanud 2026. aasta ning sellele järgneva kolme aasta majanduskasvu ennustust, selgub asepeaminister Aleksandr Novaki ajalehele Vedomosti antud intervjuust.

Vene majandusministeeriumi uued prognoosid langetasid sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu 2026. aastal seniselt 1,3 protsendilt 0,4 protsendini ning 2027. aastal 2,8 protsendilt 1,4 protsendile

Novaki sõnul peaks kasv jõudma 2029. aastaks 2,4 protsendini. Ta väitis, et aeglustumine oli ootuspärane pärast tugeva kasvu perioodi aastatel 2023–2024, mille taga paljude analüütikute hinnangul olid sõjalised kulutused Ukraina sõja vajaduste katteks.

"Majandusdünaamika on tsükliline. Pärast kiire kasvu perioodi järgneb alati korrigeerimine, millega sageli kaasneb struktuurne ümberkujundamine. See on majanduse jaoks normaalne etapp," ütles Novak. Ta lisas, et Vene majandus areneb "enneolematu sanktsioonisurve" tingimustes.

Venemaa majandus, mida on Ukraina sõja aastail tabanud lääneriikide sanktsioonid ja kõrged intressimäärad, kahanes esimeses kvartalis 0,3 protsenti. See oli esimene kvartaalne langus alates 2023. aasta algusest. See järgnes aasta alguses kehtestatud maksutõusudele ja sanktsioonidega seotud allahindlustele Vene naftale.

Üllatusena ütles Novak, et Vene majandusministeerium prognoosib eelarvetulude arvestamisel kasutatava naftahinna püsimist 2026. aastal 59 dollaril barreli kohta.

"Oluline on jätkata pragmaatilise ja konservatiivse poliitika elluviimist. Kriis loob tingimused nafta ja gaasi ning mitme teise kauba eksporditulu suurenemiseks. Kuid see mõju ei ole pikaajaline," ütles Novak usutluses.

Möödunud aastal ütles Vladimir Putin Venemaa valitsusele, et tuleb tagada majanduskasvu taastumine 2026. aastal. Hiljuti noomis ta kõrgeid Vene ametnikke kasvu aeglustumise pärast ja käskis neil välja töötada uued viisid majanduse toetamiseks.