Estonia kaevandus pikendas tööseisakut aprilli lõpuni

Kolmapäeval tuvastati ühel Estonia kaevanduse töötajal koroonaviirus ning seetõttu peatati töö kaevanduses esialgu kaheks päevaks.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola ütles, et koroonaviirusesse haigestunud töötajal oli kokkupuude vähemalt 19 kolleegiga varem teada olnud 16 asemel.

"Oleme suunanud kõik need töötajad koroonaviiruse testimisele. Kaevanduse aprilli lõpuni sulgemise otsuse hetkeks polnud veel kõikide töötajate testide tulemused teada, kuid kaevanduse ajutine sulgemine on ainuke efektiivne meede, et hoida töötajate tervist ja vältida viiruse kiiret levikut," rääkis Vainola.

"Otsus annab meile ka rohkem paindlikkust ja veendumust, et pandeemia iga stsenaariumi puhul on meil olemas terved kaevurid, kes vajadusel jätkavad elektrijaamade ja õlitehaste põlevkiviga varustamist. Jätkame kaevandamist Narva karjääris, tõhustades seal veelgi viiruse leviku tõkestamiseks ettevaatusabinõusid," lisas ta.

Estonia kaevanduse usaldusisik Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatus Ametiühingus Eduard Bogens ütles, et otsus peatada kaevanduse töö sel ajal, kui veel saab vältida massilist nakatumist, on õige. "Tööd jätkame siis, kui inimeste tervisele ei ole suuri lisariske. Ja kindlasti on selle otsuse puhul oluline ka see, et inimestele säilitatakse suurem osa töötasust," ütles Bogens.

Kaevanduse töö ajutine peatamine ei sea ohtu elektri ja õli tootmist, kuna Eesti Energia põlevkiviladudes on täna piisav põlevkivivaru elektrijaamade ja õlitehaste tarbeks ja selle vedu elektrijaamade ja õlitehaste juurde jätkub.

Kaevanduse allmaaprotsesside töö ajutine peatamine hõlmab kokku ligikaudu 700 töötajat. Koju saadetakse 380 Estonia kaevanduse allmaatöölist, tagades neile minimaalselt 70 protsenti töötasust koos töötukassa meetmega.

Eesti Energia kontserni kuuluva varahaldusettevõtte Enefit Solutions 328 töötajale, kes osutasid teenuseid Estonia kaevandusele allmaaprotsessides, üritab Enefit Solutions leida muud rakendust. Kõigile töötajatele ilmselt nii kiiresti asendustööd pakkuda ei ole ja seega peab ka osa hooldustöötajaid kodus Estonia kaevanduse taaskäivitamist ootama.