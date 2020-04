Hiina president Xi Jinping külastas suuri sadamaid ja tööstusettevõtteid, et anda signaal majanduse taastumise kohta.

Hiina president toonitas, et riik toetab ettevõtteid, et need raskustest üle saaksid ja töö jätkuks, vahendasid ERR-i teleuudised.

Eraldi rõhutas ta rahvusvaheliste tarneahelate hoidmise tähtsust.

Xi sõnul annab pandeemia Hiinale võimaluse kiirendada teaduse ja tehnoloogia arendamist ning tööstuse uuendamist. Ta lubas ka kasutusele võtta selged ja tugevad meetmed, et ligi meelitada talente ja edendada innovatsiooni.