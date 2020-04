USA allikad: Hiina varjas viirusepuhangu tegelikku ulatust

Kolm anonüümseks jäänud USA ametnikku ütlesid Bloombergile, et raporti järgi on Hiina avalik teave viirusejuhtumite ja surmade kohta tahtlikult puudulik. Kahe allika sõnul järeldab raport, et Hiina avaldatud numbrid on võltsid.

Samas ei soostunud nad detailsemalt luureasutuste raportit selgitama.

Ühe ametniku sõnul sai Valge Maja raporti eelmisel nädalal.

Koroonaviiruse puhang algas 2019. aasta lõpus Hiinas Hubei provintsis. Hiina avaldatud andmete järgi nakatus riigis kokku 82 000 inimest, suri 3300 inimest. USA-s näiteks on nakatunute arv aga üle 189 000 ning surnute arv üle 4000.

Ei Valge Maja kommunikatsiooniosakond ega ka Hiina saatkond Washingtonis ei kommenteerinud esialgu allikate väiteid.

"Reaalsus on see, et meil oleks läinud paremini, kui Hiina oleks olnud avameelsem," ütles USA asepresident Mike Pence kolmapäeval CNN-is.

Ülejäänud maailmas, aga ka Hiinas sees on suhtutud juba varem skeptiliselt Hiina avaldatud numbritesse. Hiina valitsus on korduvalt muutnud viirusejuhtumite kokkulugemise metodoloogiat, välistades nädalate kaupa täielikult inimesed, kellel ei olnud sümptomeid. Alles selle nädala teisipäeval lisas Hiina oma nakatunute koguarvu hulka üle 1500 asümptomaatilise juhtumi.