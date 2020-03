Covid-19 puhang sai alguse just Wuhanis, kus Hiina valitsuse ametlikel andmetel on viirus nõudnud 2535 inimese elu. Surnud tuhastati ning sellest nädalast lubati omakestel nende urnidele järele minna. Hiina sotsiaalmeedias hakkasid seepeale ringlema fotod, kus oli näha tuhandeid urne, kirjutab Bloomberg.

Urne väljastas kaheksa matusebürood. Hiina väljaande Caixin andmetel toodi ühte matusebüroosse nii kolmapäeval kui neljapäeval umbes 2500 urni, teise matusebüroo kõrval seisis alusel umbes 3500 urni. Bloombergi andmetel pole siiski teada, kui paljud nendest urnidest olid täidetud ja paljud tühjad.

Bloomberg sai ühendust kaheksast matusebüroost kuuega, kust öeldi, et neil pole luba [surnute] numbritest rääkida.

How many people died in #Wuhan and #China?

Conservative estimation based on numbers of urns being given out at 8 crematoriums in Wuhan by financial analyst @charles984681

Total death in Wuhan: 59K

Total death in China: 97K

Total infection in China: 1.21 M#CCPVirus #COVID2019 pic.twitter.com/epvvy9dAXn