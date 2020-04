Riia Vidzeme piirkonna kohus otsustas, et vastuoluline rahvasaadik Aldis Gobzems peab maksma 11 833 eurot kaks aastat tagasi Läti pealinnas mõrvatud advokaadi perekonnale.

Advokaat ja pankrotihaldus Martinš Bunkus tulistati päise päeva ajal Riia sõjaväekalmistu juures surnuks 2018. aasta mai lõpus. Kuritegu pole siiani lahendatud, vahendas Läti ringhääling.

Bunkuše perekond kaebas Gobzemsi kohtusse pärast seda, kui poliitik ütles 2018. aasta valimiskampaania ajal telesaates, et tapetud advokaadi näol oli tegu "bandiidiga".

Algselt nõudis perekond Gobzemsilt moraalse kahju eest 111 000 eurot.

Kohtu otsust saab 20 päeva jooksul edasi kaevata.

Politsei esialgsed teated, et neil on tapja osas tööversioon olemas, pole kahe aasta jooksul kinnitust saanud.

Perekond on omakorda pannud välja 500 000 euro suuruse vaevatasu sellele, kes palgamõrvaks peetava kuriteo kohta mingi otsustava vihje annab.

Pärast 2018. aasta valimisi oli Gobzems ka üheks võimalikuks peaministrikandidaadiks, kui tal ei õnnestunud piisavat toetust koguda. Pärast lahkumist erakonnast KPV LV on teemast saanud üsna marginaalne, kuid samas väga häälekas rahvasaadik. Tähelepanuväärne oli ka see, et talle ei antud riigisaladuse luba.