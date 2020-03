20 intensiivravi ja kuni 40 täiendava voodikohaga kaitseväe välihaigla on Saaremaal Kuressaare haigla juures valmis patsiente vastu võtma alates neljapäevast, ültes kaitseminister Jüri Luik.

Terviseamet esitas esmaspäeval kaitseväele taotluse konteiner-välihaigla rakendamiseks koos kuni 20 kaitseväe teenistujaga, et toetada Kuressaare haiglat COVID-10 viirusesse nakatunud patsientude ravis.

Kaitseväe juhataja allkirjastas esmaspäeval käsu vastava abi andmiseks Kuressaare haiglale.

"Tegu on unikaalse haiglaga, mis on algselt mõeldud kasutamiseks sõjalise konflikti korral. Konteiner-välihaigla koos kaitseväe ja tsiviilpersonali ning kuni 20 intensiivravi ja kuni 40 täiendava voodikohaga annab olulise toe Saaremaa haiglale vajaliku intensiivravi võimekuse tõstmiseks," ütles minister Luik.

Luige sõnul on haigla valmis Saaremaal patsiente vastu võtma alates 2. aprillist.

Välihaigla on konfigureeritud nii, et seal saaks vastu võtta maksimaalselt erakorralist ja intensiivravi vajavaid patsiente. Kaitseväel on välihaiglas võimalik aktiveerida kirurgia, erakorralise meditsiini, intensiivravi ja üldpalati võimekusega mobiilne raviüksus.

Kaitseväe konteiner-välihaigla ümbersuunamise või tegevuse lõpetamise otsustab terviseamet läbi hädaolukorra meditsiinijuhi.

"Aitame nii terviseametit kui politseid igal mõeldaval viisil. Meie kaitseliitlased patrullivad koos politseinikega Eesti piiridel, aga ka Saaremaal, kus on kehtestatud ranged piiravad meetmed. Samuti on kaitsevägi toetanud tsiviilsektorit kirurgiliste maskidega," lisas Luik.