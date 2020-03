Politseinikud ja kaitseliitlased asusid Saaremaal piirangute järgimist kontrollima

Peamiselt kontrollitakse 2+2 reeglist kinnipidamist. Samuti suhtleb ja jälgib politsei terviseametilt saadud andmete põhjal kõiki karantiinis olevate ja koroonahaigete liikumispiiranguid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna ongi olukord see, et me sõidame ringi ja kui kohtame inimest, siis kõnetame teda, küsime, kuhu minek ja mis on tema liikumise soov. Kui see on ilusasti kooskõlas korraldusega, siis soovime head teed," selgitas Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.

"Kogunemised on ikkagi kaupluste juures ja kaupluste ümber. Inimesed tulevad kokku ja vaja ju muljetada, mis maailmas juhtunud on. Tavaliselt lähevad need jutuajamised väga hoogsaks ja koguneb ka rahvast rohkem ja 2+2 põhimõttest ei peeta kinni. Sellises olukorras tuleb meil reageerida. Selliseid olukordi on meil olnud kolm-neli. Aga muidu on üldiselt väga-väga super, kui neid täiendavaid liikumispiiranguid silmas pidada," lisas ta.

Saaremaal oli tänase hommikuse seisuga 258 koroonahaiget.