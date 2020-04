Ratas: prognoosid näitavad, et pilt muutub järgnevatel nädalatel hullemaks

Valitsuses koostatakse eriolukorrast väljumise plaani, kuid see ei tähenda, et koroonaviiruse leviku põhjustatud kriisi tipp oleks ületatud, pigem muutub olukord järgmistel nädalatel hullemaks, ütles peaminister Jüri Ratas "Aktuaalses kaameras".

"Me teeme täna strateegilist plaani, ka väljumisplaani, aga see ei tähenda, et me oleme kriisi tipu ületanud ja hakkama tasapisi välja minema. Väga kahjuks seda ei saa täna öelda," märkis Ratas ning viitas ööpäevaga rohkem kui kahekordselt kasvanud koroonaviirusega surnute arvule.

Ratase sõnul on ka positiivsemaid uudised, kui see ei tähenda, et piiranguid peaks lähiajal kaotama hakkama.

"Kui me vaatame teisi karakteristikuid, näiteks hospitaliseerimist, siis siin on toimunud mingil määral stabiliseerumine, aga nende paari päeva pealt teha lõppjäreldusi kindlasti ei saa. Kahjuks prognoosid näitavad, et järgnevatel nädalatel pilt muutub pigem hullemaks kui paremaks," lausus peaminister.

Liikumispiirangute karmistamist eriolukorra juht praegu ei kavanda, küll oli neljapäeval kriisikomisjoni istungil arutlusel 70+ riskigrupi ohutum liikumine, ütles Ratas. "Täna me arutasime, mida teha rohkem selleks, et vanemaealised ei peaks oma kodudest lahkuma kaubanduskeskustesse, teenindussaalidesse, poodidesse," lausus Ratas, ja lisas, et kaaluma peaks kauplustes nelja ruutmeetri reegli kehtestamist.

Masstestimise kohta ütles Ratas, et seda põhimõtet ta toetab, kuid masstestimine eeldab, et Eesti saaks testid, mis on usaldusväärsed, kvaliteetsed ja mida on ka lihtne kasutada.