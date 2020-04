Ajaloolisel videokohtumisel oli otseühendus 30 pealinnaga, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Kuigi me ei viibi samas ruumis, on rõõm teid kõiki näha," alustas NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Eesti alaline esindaja NATO juures Kyllike Sillaste-Elling ütles, et videokonverents läks vägi hästi. "Tehniliselt kõik õnnestus suurepäraselt. See oli üldse ajaloos esimene kord, kui NATO pidas video teel kohtumist," märkis ta.

NATO ei ole viirusevastase võitluse eesliinil, aga kasu on ühendusest siiski enam kui vaid meedikutele plaksutamisel. Liitlasriikide kaitseväelased aitavad transportida meditsiinivarustust ja haigeid, püstitada välihaiglaid ja koordineerida koostööd.

Haigus ei ole jätnud puutumata ka kaitseväelasi, aga NATO missioonid ja teovalmidus ei ole ohus, kinnitas peasekretär.

"NATO on loodud tegelema kriisidega, meil on sellega palju kogemusi, meil on selleks välja arendatud ja treenitud plaanid. Sama kehtib Balti riikide kohta. Me jääme kohale õhuturbe- ja lahinguüksustega ja meil on võimekus kohalolu suurendada kui vaja. Me oleme märganud Venemaa militaarset kohalolekut meie piiride lähedal, hiljuti nägime kiirõppusi lääne- ja keskpiirkonnas," selgitas Stoltenberg.

"Kõik need tegevused, mis meid kaitsevad ja meie julgeolekut tagavad, kõik need asjad jätkuvad ja kohtumisel osales ka vägede ülemjuhataja. Ta muidugi ütles, et sõdurite tervis on eelkõige tähtis, aga et tuleb katsuda jätkata kõikide tegevustega," lausus Sillaste-Elling.

Välisministrid arutasid NATO samme Lähis-Idas ja Afganistanis ning kinnitasid NATO tulevikuarutelu mandaadi. Esimest korda osales istungil täieõigusliku liikmena Põhja-Makedoonia.