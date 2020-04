Läti Televisioon teatas reedel, et riigis registreeriti esimene koroonaviirusest tulenev surmajuhtum.

Lahkunu vanuse või muude asjaolude kohta pole praegu rohkem informatsiooni ning tervishoiuminister Ilze Vinkele kutsus meediat üles austama koroonaohvri lähedaste privaatsus, vahendas Läti ringhääling.

"Tervishoiuministeerium ei varjanud ega varja midagi. Me lihtsalt soovisime lähedasi kõigepealt teavitada," selgitas minister.

Lätis on praeguseks registreeritud 493 nakatumisjuhtumit ning umbes 30 patsienti on tervenenud. Kolm inimest on haiglas raskes seisus. Esimest korda tuvastati COVID-19 nakatumisjuhtum Lätis 2. märtsil.