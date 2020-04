Läti valitsus plaanib eriolukorda kuu võrra pikendada

"Me näeme, et nakatumiste arv ei tõuse iga päev järsult, on isegi väike langus. See tähendab, et kollektiivselt võetud ja kehtestatud meetmed töötavad. Kahjuks ei tähenda see aga, et kõik on juba ületatud. Me oleme epideemia keerises ja peame veel mõnda aega töötama, et see epideemia koos ületada," ütles peaminister esmaspäeval.

Karinš ütles iganädalase valitsusistungi järel, et koalitsioon jõudis leppeni eriolukorra pikendamise asjus.

"Kuigi olukord on praegu kontrolli all, ei ole kriis ja pandeemia veel läbi. Seega pikendatakse eriolukorda nelja nädala võrra," lausus Karinš.

Läti valitsus kehtestas eriolukorra 13. märtsist 14. aprillini. Pikendamise korral kestaks see mai keskpaigani.