Vangivalvurid hakkavad tööle viiepäevastes vahetustes ja ööbivad vanglas

Et hoida koroonaviiruse levikut vanglatest eemal, hakkavad vangivalvurid alates laupäevast tegema viiepäevaseid vahetusi, mil ööbitakse vangla territooriumil. Lubatud on ka laste kaasavõtmine. Pikki vahetusi hakkavad tegema need, kes sellise töökorraldusega nõus.

"Hakkame kõigis vanglates kasutama töökorraldust, kus osa ametnikke on tööl viis päeva järjest, sealhulgas puhkeajal, ja teine osa ametnikest, kes töötab administratiivalal – kus vangid ei ela – töötab oma tavapärase graafiku järgi," ütles justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama ERR-ile.

Selline töökorraldus hakkab kehtima kõigis kolmes Eesti vanglas. Kui vanglates töötab keskelt läbi 300 inimest, siis viiepäevast vahetust hakkavad olenevalt vanglast tegema 40 kuni 50 töötajat. Selle eest on ette nähtud pooleteistkordne töötasu.

Avatud ehk administratiivala ametnikke, kes vangidega kokku ei puutu, muudatus ei puuduta, ütles Kama.

Kama sõnul on seni Eestis mindud seda teed, et nakkuse levikut vanglatesse pidurdada – seatud külastuspiirangud, muudetud vangla sisemist töökorraldust. Nüüd muudetakse asjatundjate nõuandel vangivalvurite töökorraldust. "Seda kasutavad teiste riikide hooldekodud, ka Eesti hooldekodudes on olnud sellest juttu. Seda on kasutanud ka teiste riikide vanglad, kus vahetusi on pikendatud kuni seitsme päevani," lausus Kama.

Ööbima hakkavad vanglaametnikud tavaajal vangidele mõeldud külastusruumides, kus vangid veedavad aega oma pereliikmetega. Vajadusel võetakse kasutusele lisaruumid. Toitlustamise korraldab vangla.

"Me oleme pikad vahetused pannud kokku inimestest, kes on nõus vabatahtlikult seda tööd tegema. Kellele see töökorraldus ei sobi, jäävad tööle administratiivalale või mõned ametnikud saame panna ka kodutööle," rääkis Kama.

Töötajate laste jaoks seati juba eriolukorra alguses sisse lastehoiud. Need on eraldi hoonetest, kus vange hoitaks. Sinna on vanemad, kelle lasteaiad tavalise töökorraldusega edasi ei töötanud, saanud oma lapsi tuua juba mitu nädalat, ütles Kama.

"Kui vanem soovib, võib ta panna lapse töötundideks lastehoidu ja võtta ta sinna hotellitoa sarnasesse koosolemisruumi kaasa. Ma ei tea hetkel, et keegi oleks soovinud lapse sinna kaasa võtta," lausus Kama.

Kama sõnul sunniviisiliselt keegi uuel režiimil tööd tegema ei pea hakkama. "Peab ütlema, et üldine eriolukorra režiim on soodustanud seda, et mitmed meie töötajad on pidanud seda huvitavaks väljakutseks. Eks inimesed peavad ise hindama, kas selline töökorraldus neile sobib; kui ei sobi, siis on meil jätkuvalt palju tööd ka neile, kes käivad tavapärases rütmis tööl," rääkis Kama.

Seni on pole Eesti vanglates vangide seas koroonaviirusega nakatunuid. Kui mõni vang peaks nakatuma, siis igas vanglas on piirkond, kus nakatunut isoleeritult hoitakse, kinnitas Kama.

Viiruse eemalhoidmiseks lähevad praegu vanglatesse karistust kandma saabuvad inimesed esmalt isolatsiooni.

"Uusi tulijaid me juba täna kohtleme kui võimalikke haigeid. Kui vaatamata sellele haigus mõne vangi puhul diagnoositakse, mida õnneks täna veel juhtunud ei ole, siis me hoiame teda eraldatult ja temaga suhtlemisel kasutame kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid," ütles Kama.