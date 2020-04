Itaalia teatas viimase kahe nädala madalaimast koroonasurmade arvust

Tsiviilkaitse teatel suri ööpäevaga 525 inimest, mis on madalaim näitaja alates 19. märtsist, mil registreeriti 427 surma.

"See on hea uudis, kuid me ei tohi oma valvsust kaotada," ütles tsiviilkaitse ülem Angelo Borrelli ajakirjanikele.

Kriitilises seisundis patsientide arv vähenes teist päeva järjest - 3994-lt 3977-le. Haiglaravil olevate inimeste arv vähenes laupäeva 29 010-lt 28 949-le pühapäeval.

Koroonaviirus on nõudnud Itaalias 15 887 inimese elu, mis on kõrgeim näitaja maailmas.