Soomes algab Tallinki uue laeva ehitus

Uus laev läheb hinnanguliselt maksma 250 miljonit eurot ja aluse üleandmine on planeeritud 2022. aasta jaanuarikuusse. Laev kasutab peamise kütusena veeldatud maagaasi, on varustatud tipptehnoloogia ja uuenduslike lahendustega pardal ning vastab kõikidele praegustele ja teadaolevatele tulevastele emissiooninõuetele.

MyStar hakkab sõitma Tallinna-Helsingi liinil.

Laevaehitus algab traditsioonilise metalli lõikamisega, ent esmakordselt Tallinki uute laevade ehituse ajaloos algab see eriolukorra tingimustes ilma suurema tseremooniata ning ka Tallink Grupp ise saab sellest osa veebiülekande vahendusel.

Tallink MyStar, Steel cutting, 6.4.2020 from Rauma Marine Constructions Oy on Vimeo.

"Maailm meie ümber on lühikese ajaga tundmatuseni muutunud, kõikjal ümberringi näeme ainult isolatsiooni, väljakutseid ja sulgemisi. Ka meie kontsern seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, kuid samaaegselt ja tänaseid torme trotsides, töötame me järjekindlalt selle nimel, et praegust olukorda seljatada ja jätkuvalt tuleviku nimel edasi pingutada," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallinki juht lisas, et uus laev on nende üks tuleviku võtmeprojekte, millega töötati pikalt juba enne kriisi ning millesse on palju panustatud.

"Olen tänulik, et meie kõigi jaoks vägagi keerulisel ajal saame me siiski pöörata pilgud positiivsemasse tulevikku ja alustada selle projekti elluviimist koostöös meie pikaaegse koostööpartneri Rauma laevatehasega, tagades seeläbi ka ligikaudu 1500 inimtööaasta ulatuses tööd meie piirkonna jaoks vägagi olulises sektoris ning nii Eesti kui Soome töötajatele."

MyStar shuttle-laeva pikkus on 212 meetrit ja laius 30,6 meetrit. Laev võtab peale 2800 reisijat ning neli autotekki mahutavad kuni 750 sõidukit. Aluse maksimumkiirus on 27 sõlme.