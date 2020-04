Läti Pank: majandus langeb kriisi tõttu kaks-kolm protsendipunkti kuus

"Peamine ebakindlus puudutab seda, millal viirus suudetakse ohjeldada - mitte ainult Lätis, vaid kogu maailmas. Praegused andmed viitavad, et majandus kahaneb kuus umbes 2-3 protsendipunkti," ütles Kazaks.

Läti Pank prognoosib Kazaksi sõnul Läti majandusele 6,5-protsendist langust, ent kui viiruse ohjeldamine võtab kauem aega, on ka majanduslangus suurem.

Kazaks rõhutas, et ehkki piirangud on majandusele väga valusad, on need vältimatud.

"Pole kahtlust, et need on majandusele väga valusad, kuid hetkel ei ole valikud, inimelud on tähtsamad," ütles pangajuht.