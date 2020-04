Politsei- ja piirivalveameti (PPA) avalike koosolekute veebilehel on näha, et Andrei Gontšarov on registreerinud 8. mail kella 15-st kuni 9. mail kella 23-ni nn surematu polgu rongkäigu Odra tänavalt Filtri teele.

PPA Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit kinnitas ERR-ile, et üritus oli registreeritud avaliku koosolekuna enne eriolukorra kehtestamist, kuupäevad on õiged ja et avalik koosolek on registreeritud kahepäevase üritusena 8. ja 9. mail.

Tulenevalt riigis kehtivast eriolukorrast on praegu tagasi kutsutud kõik avalikud üritused, mis pidid toimuma ajavahemikul 13. märtsist 30. aprillini.

"See, kas ja milliseid avalikke üritusi on mais lubatud korraldada, sõltub sellest, kas eriolukorda pikendatakse ning milliseid piiranguid seoses viiruse levikuga avalike ürituste korraldamisele kehtestatakse," ütles Kaido Saarniit.

Eesti Sõjamuuseumi haldusalas oleval Kaitseväe kalmistul käivad praegu pronkssõduri juures renoveerimistööd, mille tellis Venemaa saatkond ja mis peaksid valmima 9. maiks. Lisaks pronkssõduri hooldustöödele vahetatakse välja ka kulunud või purunenud hauaplaate.

"Praegused tööd Kaitseväe kalmistul toimuvad muinsuskaitseameti loal ja on kooskõlastatud nii sõjamuuseumi kui ka Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakonnaga. Kaitseväe kalmistu on sõjamuuseumi haldusalas ning selle hooldamise ja korrastamisega tegeletakse järjepidevalt," selgitas sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.