Saksamaa plaanib kahe nädala pärast piiranguid lõdvendada

Saksamaal kehtib karantiin 19. aprillini ning pärast seda plaanitakse piiranguid lõdvendada. Saksamaa siseministeerium koostas esialgse nimekirja meetmetest, mis peaksid aitama pärast karantiini lõppu koroonaviiruse leviku kulgu piisavalt piirata, kirjutab uudisteagentuur Reuters.

Alates 22. märtsist on Saksamaal kehtinud sotsiaalse distantseerumise meetmed, suletud on restoranid ja enamik poode. Saksamaa siseministeeriumi dokumendist ilmneb, et pandeemia lõpuks ennustatakse alles 2021. aastat, aga majanduselu päästmiseks soovitakse riigis järk-järgult tavaolukord taastada.

Pärast 19. aprilli plaanitakse loobuda rangest piirikontrollist, kuid avalikud üritused ja ka erapeod on jätkuvalt keelatud. Lisaks plaanitakse teha kohustuslikuks maskikandmine ühistranspordis, vabrikutes ja avalikes hoonetes. Selle kohustuse eelduseks on aga see, et selleks ajaks on riigis piisav kaitsemaskide varu.

Plaani kohaselt saavad poed taas uksed avada ja mõningates piirkondades avatakse ka koolid, aga igal pool tuleb järgida sotsiaalse distantseerumise juhiseid.

Saksamaa siseministeeriumi teatel on neil loodud mehhanismid, mille abil on võimalik tuvastada rohkem kui 80 protsenti inimestest, kes on nakatunud inimesega 24 tunni jooksul pärast diagnoosi saamist kokku puutunud. Nakatunud inimesed ja need, kellega nad on kokku puutunud, pannakse karantiini kas nende enda koju või hotellidesse.