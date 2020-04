ERR Brüsselis: belglased loodavad viiruse leviku pidurdumist

Belgias tuli möödunud nädalavahetusel esmakordselt haiglatest rohkem paranenud patsiente välja kui sinna uusi haigeid sisse läks. Nii loodavadki belglased, et viiruse levikuhoog hakkab pidurduma.

Euroopa südames asuvas rohkem kui 11 miljoni elanikuga riigis on haiglates praegu üle 5800 haige, neist viiendik on intensiivravis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nädalavahetusel läks Belgia haiglatest COVID-19 paranenuna koju 504 inimest, haiglasse läks 499 uut patsienti. Vahe on väike, aga annab õrna lootust suunamuutusele ja viiruse leviku pidurdumisele.

Belgia haiglad peavad praegusele koormusele vastu.

Viimaste nädalate vaated Brüsseli tänavatelt lähevad oma tühjusega aga ajalukku, nagu ka linnad pea kõikjal maailmas.

Inimesed püüavad hakkama saada hädapäraste käikudega, nagu nõuab ka kord. Apteekide ustel on sildid, et pole maske, kindaid ega desinfitseerimisvahendeid. Perearstikeskus palub patsientidel võtta kaasa mask arstile. Arvestades kõike seda, on siiski imekspandav, kui paljud inimesed on Brüsselis maskid leidnud.

Suuremad poed piiravad inimeste sissepääsu ja tuleb kannatlikult oodata.

"Poodi minek ei ole üldse tore, aga tuleb minna. Proovime seda teha parimal moel, aga ei ole tore," ütles Maria.

"Olla väljas ja oodata ei ole eriti raske ja poes on tegelikult rahulikum ja lihtsam sisseoste teha, nii et kõik on hästi," kinnitas Jean Paul.

Lisa sõnul on praeguses olukorras kõige raskem see, et ei saa kohtuda oma pere ja sõpradega.

"Ma ei saa oma sõbraga rääkida, me peame vahet hoidma, kogu see sotsiaalse distantsi asi," on sama meelt Pomeline.

"Minul ei ole tööd, see on minu jaoks praeguses olukorras kõige raskem," sõnas Iris.

Õhtul kell 20 aitab üksindust ja muremõtteid leevendada aplaus meedikutele.

Pühapäeval tõi aga lausa suviseks läinud ilm paljud inimesed tänavale ja parkidesse.