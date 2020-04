Sargvere põllumajandusühistu: väikese palga tõttu meile kohalikud tööle ei tule

Ukraina kodanik Dima on Sargvere põllumajandusühistu traktoriroolis alles teist nädat. Eestisse tuli ta ennekõike võimaluse pärast teha korralikult tasustatud tööd.



"Töötasu on normaalne, töötingimused on head. Suhtumine minusse on hea, töö on suurepärane. Võib tööd teha küll," ütles Dima.



Endise sõjaväelase pojana elas Dima Sargvere kandis lapsena ja käis Paides koolis, pärast Nõukogude Liidu lagunemist sõitis pere Ukrainasse tagasi.



"Mul on siin sugulased - tädi elab siin, mul on siin kolm venda. Mul on siin sugulasi palju. Kui dokumendid korda saan, proovin võib-olla siia isegi päriseks jääda," rääkis Dima.



Sargvere põllumajandusühistul on 35 töölist, neist viis ajutise tööloaga Ukrainast. Ettevõtte omanik Toomas Uusmaa nägi poolteist aastat vaeva, et farmitöölisi ja traktoriste leida, pühapäeva õhtul sai mees lõpuks öelda, et kõik vajalikud inimesed on olemas. Aga hommikul tabas raske haigus ühte lüpsjat.

Üksikud inimesed on ka Sargveres kohta vaatamas käinud, kuid kuuldes, et palk jääb pisut alla Eesti keskmise, tavaliselt enam ühendust ei võeta.



"Kui seal ikkagi mõni küsib 10 eurot tunnist kätte, siis seda kahjuks põllumajanduses meie vähemalt küll lubada ei saa.

Riigikogu maaelukomisjon arutas esmaspäeval põllumajanduse tööjõuprobleeme ja otsustas toetada Eestis juba töötavate välismaalaste töölubade pikendamist vähemalt eriolukorra lõpuni.