Haiglad said suunised katastroofiolukorras tegutsemiseks

Põhja-Eesti regionaalhaigla intensiivravikeskuse juhataja ja eetikakomitee liige Kristo Erikson selgitas "Ringvaates", et dokument on ekspertarvamused ja -soovitused katastroofiolukorraks.

Praegu on Eesti tema sõnul heas olukorras. "Selles suhtes on Eesti praegu üsna heas situatsioonis, et meil oli võimalus ette rahulikult mõelda ja olla arstidele nende igapäevatöös toeks, kui peaks tekkima katastroofisistuatsioon," ütles Erikson ja kinnitas, et praegu kõik patsiendid, kes ravi vajavad, seda ka saavad.

"Loodame, et see jätkub ka COVID-19 epideemia ajal ja meil sellega probleeme ei tule," ütles Erikson.

Katastroofiolukord tähendab tema sõnul seda, et patsientide hulk haiglates ületab tunduvalt selle võimekuse, mis haiglatel on.

Eriksoni kinnitusel ei sisalda dokument juhiseid selle kohta, kas ja kuidas valida, keda ravida katastroofiolukorras eelisjärjekorras.

"Me pole selliseid juhiseid sinna sisse pannud. Oleme seletanud lahti katastroofitingimustes töötamise, ravijuhised jäävad ikkagi ravijuhisteks. See on seletav paber, mis annab aimu, kuidas võiks katastroofisituatsioonis haiglad käituda nii, et säilitame patsientide inimväärikuse ja suudame hakkama saada ka omapoolse stressiga," ütles ta.

Erikson selgitas, et katastroofitingimustes vaadatakse palju täpsemalt ja rohkem ravi tulemust ning püütakse võimalikult paljudele inimestele võimalikul head ravitulemust saada. "See tähendab, et puhtalt üksikindiviidi ei vaadata, vaid jälgitakse, et suudaksime võimalikult paljudele inimestele tagada võimalikult parema tulemuse."

Erikson kinnitas ka, et katastroofiolukorras ei ole COVID-19 nakatunud patsiendid teiste kiiret sekkumist vajavate patsientide suhtes eelisseisus.

Kuigi viimasel ajal ei ole haiglasse sattunud koroonaviirusesse nakatunud patsientide arv väga järsku kasvanud, ei tähenda see Eriksoni sõnul, et Eestis hakkaks viirus juba taanduma.

Ta lisas, et katastroofiolukorda saab Eestis vältida vaid siis, kui inimesed peavad kinni valitsuse kehtestatud reeglitest.

Haiglate eetikakomiteede soovitused kriisi võimendumise korral: