"Arvestades seoses koroonakriisiga valitsevat ebamäärasust lükkame valimised kõige tõenäolisemalt septembri algusess," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš esmaspäeval, pärast valitsuskoalitsiooni sellekohast kokkulepet.

Algselt pidid Riia linnaduuma valimised toimuvad 25. aprillil ja linnas olid juba valimisplakatid välja pandud, kuid koroonaviiruse tõttu otsustati need esialgu 6. juuniks edasi lükata võimalusega, et valimiste aeg nihkub veelgi kaugemale, teatas Läti ringhäälingu uudisteportaal.

Kui Riia valimised toimuksid juuni alguses, siis oleks pidanud keskvalimiskomisjon need hiljemalt järgmisel nädalal välja kuulutama, kuid kuna on oodata, et valitsus pikendab viiruse tõttu kehtetatud eriolukorda ühe kuu võrra, siis otsustati ka, et kohalikud valimised lükatakse edasi.

Läti keskkonna- ja regionaalarengu minister Juris Puce andis esmaspäeval mõista, et uus valimiste toimumisaeg võiks olla laupäev, 5. september.

Läti seim saatis Riia linnaduuma laiali selle aasta alguses, kuna korruptsiooniskandaali tõttu muutus see töövõimetuks. Riia linna juhib seimi määratud ajutine administratsioon.