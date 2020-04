Lätti jõudis esimene riigihankega tellitud koroonaabisaadetis Hiinast

Hiinast Riia lennujaama saabunud saadetis sisaldas 1,5 miljonit kirurgilist maski.

Tegemist oli kokku teise erisaadetise lennuga Läti lennufirmalt AirBaltic. Lennuk lendas Ürümqi Diwopu rahvusvahelisse lennujaama Hiinas, et tuua ära maskid, mis valmistati Zhejiangi ja Jiangsu piirkonnas.

Balti-Hiina kaubanduskoostöö agentuuri juhatuse esinaine Sigita Truksane ütles BNS-ile, et pardal oli ka annetusena saadud 10 000 maski, mis antakse edasi lastehaiglale.

We had an honor to perform the second special cargo flight to and from Ürümqi Diwopu International Airport in China, bringing around one million face masks and respirators made in Zhejiang and Jiangsu regions intended for the National Health Service of the Republic of Latvia. pic.twitter.com/UCFYyRDYgl