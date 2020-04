Lätis nõudis koroonaviirus teise inimelu

Riia Idahaiglast saadud teabe kohaselt oli patsiendil hulk kroonilisi haigusi. Pärast COVID-19-ga nakatumist toodi ta haiglasse, kus ta nädala pärast suri.

Epidemioloogiline uurimine näitas, et ta sai nakkuse inimeselt, kellel oli tõendatud COVID-19 diagnoos. See on üks juhtumeid, mis on seotud Jelgava matusebüroo taudikoldega.

Praeguseks on Lätis tuvastatud kaks COVID-19-ga nakatunu surma, oodatakse veel ühe, haiguskoldeks osutunud Sinise Risti kodutute varjupaigas surnu surmapõhjuse tuvastamist – ilmseid haigusnähte tollel ei olnud.

Lätis on ööpäevaga tuvastatud kuus uut nakkusjuhtu, kokku on nakatunuid 548.

Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse osakonnajuhataja Jurijs Perevoščikovs ütles, et viimase nädala andmed osutavas tuvastatud COVID-19 juhtude vähenemisele, mis võib näidata riigis kehtestatud meetmete tõhusust.